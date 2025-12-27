Le parole del tecnico granata Marco Baroni dopo la partita contro il Cagliari persa per 1-2: ecco l’analisi dell’allenatore

Marco Baroni ha analizzato la sfida contro il Cagliari giocata dal Torino e persa dai granata 2-1. Ancora una volta, come già accaduto negli ultimi sei anni, i granata non sono riusciti a vincere la terza partita di fila in campionato.

La conferenza stampa

La sua analisi della partita?

“Il dato negativo è la sconfitta, poi la squadra ha prodotto. Abbiamo fatto 19 tiri, 10 nello specchio. La squadra ha cercato, ha creato. Ci serve più determinazione e cattiveria negli ultimi metri, sia offensivamente che difensivamente, abbiamo preso gol evitabili. Sul secondo gol troppo leggeri. Abbiamo buttato via un’occasione per fare il salto, ora dobbiamo ripartire e lavorare”

Si ripetono sempre gli stessi errori, come se li spiega?

“Per questo parlo di lavoro, dobbiamo lavorare per migliorare queste situazioni. Loro hanno fatto 5 azioni, 5 transizioni, rubavano palla e stavano bassi. Abbiamo cercato di trovare soluzioni, le abbiamo anche trovate altrimenti la squadra non avrebbe tirato così tante volte verso la porta. Ma questo lo sappiamo, lo dico anche alla squadra, il miglioramento è dentro il lavoro”.

Cosa manca per riuscire a fare quel saltino?

“Fanno male queste sconfitte perché è arrivata dopo prestazioni convincenti. Oggi la prestazione è stata convincente, il grande rammarico è questo perché era partita per fare un salto, la squadra ha creato, ma dobbiamo togliere queste situazioni, difendere insieme l’angolo. A volte la squadra non sente il pericolo”.

Altro gol preso da corner, c’è qualcosa da lavorare sugli angoli difensivi?

“Assolutamente, quella palla va difesa. Siamo un po’ passivi, noi su quella palla dobbiamo lavorare. Ecco perché parlo di letture delle situazioni, hai creato anche altre occasioni e butti la partita. Ci sono momenti che la squadra non riesce ancora a leggere e dobbiamo migliorare, ed è un peccato”.

Si aspetta già qualche nuovo acquisto in vista del prossimo match del 7 Gennaio?

“Io quando parlo di lavoro di miglioramento, sono solo concentrato su quello. Qualsiasi altra cosa mi porterebbe via attenzione. Abbiamo anche tante partite ravvicinate e io sono concentrato su questo”

Quali sono le condizioni di Pedersen?

“Pedersen aveva preso una contusione, gli ho detto vai in campo e dimmi come stai. Ha spinto molto, poi mi ha chiesto il cambio. Domani faremo le valutazioni.”