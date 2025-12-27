Le parole del Cholito Simeone in sala stampa dopo la sconfitta per 1-2 del Torino contro il Cagliari

Il Cholito Simeone, tornato titolare col Cagliari, ha analizzato in sala stampa la sconfitta dei granata per 2-1. Ecco le parole dell’attaccante del Torino.

La conferenza stampa

Come si spiega quello che è successo oggi?

“Arriviamo da due partite dove abbiamo guadagnato i tre punti. Io oggi sono più dispiaciuto per il risultato, ma non tanto per l’atteggiamento della squadra che non mi è sembrato non fosse in partita. Nei novanta minuti ci siamo stati. Abbiamo avuto tante occasioni e non siamo stati concreti. Mi dispiace per il risultato e non tanto per l’atteggiamento. Cercheremo di migliorare, non è facile fare quel salto, è la cosa più difficile. A volte ci sono questi momenti, noi lavoriamo tutti i giorni per fare quel salto di qualità.

Come hai visto il Cagliari?

“Ho visto una squadra forte, ci sono tanti giocatori bravi nelle uscite. Faccio i complimenti a Pisacane che è un bravo allenatore”.

Cosa vi è mancato?

“Il gol. Oggi se avessimo vinto avremmo parlato di una partita in cui avevamo fatto quasi tutto bene. Oggi è mancato il gol“.

Ci fai un bilancio di questi primi mesi in granata?

Ho fatto un grande cambio, so che ho fatto la scelta giusta, continui a dirlo. Avevo bisogno di trovare un posto dove giocavo di più. Ho scelto il Torino perché le mie caratteristiche vanno molto d’accordo con la squadra, ho trovato gente che apprezzo molto questi valori. E’ stato un grande cambio a livello di temperautra rispetto a Napoli, ho già avuto due volte l’influenza. Il mio obietitvo principale per il 2026 è aiutare la squadra a dare di più, devo cercare di dare più ogni partita“.

Qual è l’insegnamento che portate a casa?

“Dobbiamo continuare a essere umili. Quando arriva la sconfitta torni all’umiltà, capire dove abbiamo sbagliato, senza dimenticarci delle cose che abbiamo fatto. Nelle sconfitte uno prova dispiacere ma non bisogna abbattersi, quando arrivano risultait negativi uno deve essere umile e cercare di migliorare. Il campionato è lungo. Io non mi fermo alla partita di oggi, guardo avanti“.

Come ti trovi con Adams?

Con Adams mi trovo bene, mi fa giocare da solo con difensori. Con Zapata siamo due giocatori che cercano di più di giocare. Sono due grandi giocatori, uno deve capire quali sono le abilità del compagno e cercare di sfruttarle. E’ la prima partita che gioco titolare, ho avuto una lesione, tre giorni avevo influenza, ma non penso che mi manca il gol“.

Quali sono le difficoltà che avete avuto che non vi hanno permesso di avere rendimento costante?

“All’inizio abbiamo trovato subito grandi squadre, tanti giocatori nuovi, io sono arrivato all’ultimo, poi anche il mister era appena arrivato. Dovevamo trovare la nostra identità e l’abbiamo trovato, quando le cose non vanno bene sempre che sia tutto negativo. Ora dopo questa sconfitta ci sta che la gente veda le cose negative, ma io guardo avanti“.