Le parole dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la partita tra Torino e i rossoblù vinta dai sardi 2-1
Dopo il successo sul Torino del Cagliari, l’allenatore del sardi Pisacane ha commentato e analizzato una sfida che ha visto i rossoblù tornare a vincere in trasferta dopo oltre tre mesi. Ecco le parole del tecnico.
La conferenza stampa
Cosa è successo con l’arbitro? Come analizza questa partita
“Gli alibi sono soltanto una scorciatoia. Se il verdetto del campo fosse stato un altro, la colpa non sarebbe stata delle assenze. Questa è una vittoria importante su un campo pesante contro una squadra forte, chiudere così l’anno è importante e si riprendere da una sfida difficile. L’arbitro? Ho scelto una linea, ha questo modo e un po’ mi dispiace, non c’è stata collaborazione”.
Si aspettava questo Torino?
“Il Torino è forte ed è allenato da un mister altrettanto forte. Sapevamo che avevano delle fragilità, volevamo approfittarne: ci siamo riusciti, ma la cosa più bella è la reazione allo svantaggio”.
