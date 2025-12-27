Le pagelle di Torino-Cagliari 1-2: i granata si fanno rimontare il gol di Vlasic e il Cagliari vince con Prati e Kilicsoy

PALEARI 6: intervento al limite su Idrissi in scivolata all’8° minuto, ma salva tutto. Al 23’ blocca il tiro di Gaetano in due tempi. Non può nulla sul destro ravvicinato di Prati. Stessa cosa per il raddoppio di Kilicsoy. Nessuna parata degna di nota, ma non può nulla sui gol subiti.



TAMEZE 6.5: con Ismajli a sinistra, è lui il titolare a destra. Un buon primo tempo il suo dove anche la spinta offensiva non è mancata. In difesa è quello che ha sbagliato meno anche nella ripresa.

MARIPAN 4.5: prima frazione di gara di normale amministrazione da centrale di difesa per il cileno. Al 9′ del secondo tempo chiusura provvidenziale in ripiegamento. Poi però sul gol di Kilicsoy è troppo molle e fermo. Non una bella partita.

ISMAJLI 5.5: il numero 44 parte titolare a sinistra come contro il Sassuolo. Al 38’ compie un grande intervento difensivo su Palestra in scivolata in area. Al 45’ replica nello stesso modo. Anche lui poteva fare di più sul gol di Kilicsoy. Sfiora subito dopo il 2-2 di testa su corner.

PEDERSEN 5.5: partenza timida dell’esterno norvegese. Poi cresce nel corso della gara. Nel secondo tempo si sposta a sinistra per contenere la velocità di Palestra, ma solo nei primi 5 minuti. (st 35′ ABOUKHLAL 5.5: non si vede e viene ammonito nel finale per proteste)

VLASIC 6.5: il croato tanto per cambiare sblocca il match dopo 27 minuti. Un gol in un momento di forma pazzesco. Ammonito al 36’. Rimane per tutta la partita l’unico faro e l’unica luce del Torino.

ASLLANI 5: il centrocampista del Torino fa fatica a battere i corner. Infatti dopo il primo calciato male, li battono Gineitis e Lazaro. Male in occasione del gol di Kilicsoy. In generale, fa cose troppo scontate e non rischia la giocata. (st 31′ NGONGE 5.5: non fa la differenza)

GINEITIS 6: bravo ad alzare la testa e a servire Adams nel gol dell’1-0. Poi ha personalità e prova spesso la giocata, ma anche lui si fa saltare troppo facilmente da Kilicsoy. Al 30′ Caprile para il suo siluro dalla distanza. (st 35′ ILKHAN 6: fa il suo anche se non incide)

LAZARO 5.5: confermato titolare sulla sinistra e preferito a Biraghi e Nkounkou l’austriaco. Non particolarmente vivace nel primo tempo. Nel secondo tempo si sposta a destra ma solo per i primi 5 minuti. (st 22′ NKOUNKOU 5: entra male e sbaglia molto. Anche ammonito al 45′)

SIMEONE 6: bel movimento dell’argentino sul gol di Vlasic che ha sbloccato la gara. Nel secondo tempo il suo colpo di testa al 41′ è parato da Caprile. Nel complesso è però il solito Simeone che non molla mai e combatte, tante sponde e tanti palloni toccati.

ADAMS 6: suo l’assist per il gol di Vlasic in una giocata bella e altruista. Primo tempo di movimento e lotta. Al 9′ della ripresa, servito da Gineitis, poteva fare meglio visto che il suo destro in area è debole e parato da Caprile. (st 22′ ZAPATA 5.5: il colombiano non è in forma splendente. Caprile fa un miracolo sul suo colpo di testa allo scadere)