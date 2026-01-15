Calciomercato Torino, il centrocampista granata è in uscita: si attende l’obbligo di riscatto per dare il via alla trattativa

Il Torino in queste settimane continua a lavorare per valutare possibili profili di giocatori che potrebbero arrivare nella sessione di mercato invernale.

Al momento, la società sta monitorando anche diversi interpreti per la mediana, e tra tutti, Prati sembra essere il principale obiettivo dei granata. Il centrocampista del Cagliari potrebbe garantire più profondità e qualità alla rosa di Baroni, ma prima del suo arrivo, i granata dovranno cercare di piazzare almeno un giocatore sul mercato.

Anjorin in uscita

Anjorin infatti, visto il ridotto contributo che ha fornito al Torino dal suo arrivo, potrebbe essere il principale indiziato a lasciare la squadra. La società granata e quella sarda stanno ora valutando un possibile scambio di prestiti tra i due giocatori, dal momento che l’inserimento dell’ex Chelsea nella trattativa potrebbe accelerare le operazioni. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti, ma il Torino ha già lanciato un segnale chiaro: Anjorin figura tra i principali candidati a lasciare il club, con l’obiettivo di liberare un posto nella lista della rosa. La trattativa non è ancora definita, ma la dirigenza sembra intenzionata a trovare la soluzione migliore per consentire maggiore flessibilità nella gestione della squadra.

Il mancato obbligo di riscatto frena la trattativa

Sebbene l’inglese Anjorin sia uno dei profili in uscita, il Torino dovrà prima attendere che si attivino le condizioni per riscattare il giocatore dall’Empoli. Il classe 2001 infatti, è ancora formalmente di proprietà dei toscani, e per questo i granata non possono ancora avviare le trattative per la sua cessione. Al momento, ad Anjorin manca solo una presenza nel girone di ritorno per attivare l’obbligo di riscatto, e solo dopo questo passaggio il Torino potrà ufficialmente trattare con altre squadre per la sua partenza.