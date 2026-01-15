Calciomercato Torino, il centrocampista granata è in uscita: si attende l’obbligo di riscatto per dare il via alla trattativa
Il Torino in queste settimane continua a lavorare per valutare possibili profili di giocatori che potrebbero arrivare nella sessione di mercato invernale.
Al momento, la società sta monitorando anche diversi interpreti per la mediana, e tra tutti, Prati sembra essere il principale obiettivo dei granata. Il centrocampista del Cagliari potrebbe garantire più profondità e qualità alla rosa di Baroni, ma prima del suo arrivo, i granata dovranno cercare di piazzare almeno un giocatore sul mercato.
Anjorin in uscita
Anjorin infatti, visto il ridotto contributo che ha fornito al Torino dal suo arrivo, potrebbe essere il principale indiziato a lasciare la squadra. La società granata e quella sarda stanno ora valutando un possibile scambio di prestiti tra i due giocatori, dal momento che l’inserimento dell’ex Chelsea nella trattativa potrebbe accelerare le operazioni. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti, ma il Torino ha già lanciato un segnale chiaro: Anjorin figura tra i principali candidati a lasciare il club, con l’obiettivo di liberare un posto nella lista della rosa. La trattativa non è ancora definita, ma la dirigenza sembra intenzionata a trovare la soluzione migliore per consentire maggiore flessibilità nella gestione della squadra.
Il mancato obbligo di riscatto frena la trattativa
Sebbene l’inglese Anjorin sia uno dei profili in uscita, il Torino dovrà prima attendere che si attivino le condizioni per riscattare il giocatore dall’Empoli. Il classe 2001 infatti, è ancora formalmente di proprietà dei toscani, e per questo i granata non possono ancora avviare le trattative per la sua cessione. Al momento, ad Anjorin manca solo una presenza nel girone di ritorno per attivare l’obbligo di riscatto, e solo dopo questo passaggio il Torino potrà ufficialmente trattare con altre squadre per la sua partenza.
Vedremo. Ma mi sembrano piu’ probabili due arrivi in difesa: un centrale e un esterno sx. E Prati, magari, a Luglio. Poi magari mi sbaglio, eh.
Ma se questo Prati è un regista,è così necessario?Ilkhan lo faranno accomodare di nuovo in panchina?
Forse ci sarebbero altre priorità.
Quando arriverà Prati scriveranno che abbiamo i nuovi Rodri e Pedri. Per ora abbiamo solo Rodri (che fino a ieri marciva in panchina, per far spazio al prestito di Asslani, che tutti sapevamo non sarebbe mai stato riscattato dal pexxente per 18 mln).
Questa è fantastica! BARONI CI HA VISTO LUNGO!!! ahahahhahaha meravigliosa. Quanti pennivendoli in giro. Pazzesco
fonte: Corriere Torino … una fonte onesta ed imparziale hahahahahaha
La Gazzetta dello Sport: “Ilkhan al bacio, studia Rodri e Pedri”. Ahahahaahahaah…. W i servi della Gazzetta!! La Cairesemerdx FC l’ha tenuto a marcire per 4 anni, l’ha ridimensionato anche quest’anno, non facendolo giocare e preferendogli Asslani, ed ora abbiamo Rodri in squadra. Giornale che mi fa schifo anche per… Leggi il resto »
“… l’ha tenuto a marcire per 4 anni, l’ha ridimensionato anche quest’anno, non facendolo giocare e preferendogli Asslani,…” In questi quattro anni, e’ stato infortunato per quasi due anni. E quella che tu chiami Cairese (per noi: Toro) ha creduto in lui anche quando i tordocloni su questo sito scrivevano… Leggi il resto »
L’unica utilità di quel giornaletto è per accendere il camino
Esatto. Neanche incartarci le uova, perchè verrebbero contaminate.
No neanche, è altamente nocivo.