Il difensore classe 2005 è ufficialmente un nuovo giocatore del Mantova. Il giovane granata concluderà la stagione 2025/2026 in Serie B

Con la chiusura delle trattative tra Ternana e Mantova, Bianay Balcot è pronto a intraprendere una nuova avventura con la squadra lombarda.

Il trasferimento in prestito dal Torino si è concluso nelle ultime ore, e nelle prossime giornate il Mantova punterà sul giovane difensore francese classe 2005 per cercare di centrare l’obiettivo salvezza e confermare la permanenza in Serie B anche per la prossima stagione.