Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della seconda parte di stagione

Prosegue la sessione invernale di calciomercato della Serie A con diverse trattative in ballo sia in entrata che in uscita. La Roma dopo aver regalato i primi due acquisti del mercato di gennaio a Gasperini (Donyell Malen e Robinio Vaz), sta per concludere anche un colpo in uscita. Il giocatore in questione èTommaso Baldanzi che, fuori dai piani del tecnico dei giallorossi, è stato attenzionato prima dalla Fiorentina e poi dal Genoa che sembra ormai essere prossima alla chiusura della trattativa. Il fattore chiave sembra essere stato Daniele De rossi, colui che ha portato il trequartista ex Empoli a Roma. Restano dunque da limare gli ultimi dettagli e l’ex Empoli ritroverà per la seconda volta Daniele De rossi. L’ Udinese di Runjaic ha ufficializzato il prestito secco di Iker Bravo che volerà in Spagna alla ricerca di più spazio. Il Pisa è on fire, dopo aver ufficializzato già due acquisti è in trattiva in stato avanzato per l’attaccante brasiliano ex Cagliari Joao Pedro.

Milan, Maignan a un passo dal rinnovo

Sembra essere arrivata ai titoli di coda la telenovela circa il rinnovo di Mike Maignan, dopo mesi di dialoghi sembra vicina la fumata bianca. Il numero 1 dei rossoneri è a un passo dal rinnovo del contratto che lo lega al Milan da 5 stagioni.

La Fiorentina saluta Viti e accoglie Paratici. Interesse per Bijol

La Fiorentina, tra le squadre più attive nel mercato in entrata, ha operato anche in uscita. Dopo i saluti di Pablo Marì, approdato all’ Alhilal di Inzaghi, arrivano anche quelli del difensore centrale Mattia Viti che, ai margini del progetto viola, ha fatto ritorno al Nizza che ha trovato un accordo con la Sampdoria per un prestito di 6 mesi. E’ ufficiale anche l’arrivo di Fabio Paratici in veste di dirigente sportivo, che potrà operare dal 4 febbraio. A tal proposito si è registrato un’interesse della società viola verso Jaka Bijol, l’ex Udinese attualmente in forza al Leeds, era stato seguito da Paratici anche ai tempi del Tottenham.