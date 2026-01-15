Il colombiano è scivolato in basso alle gerarchie e il Torino ascolterà eventuali offerte per il capitano granata

Duvan Zapata dopo aver giocato la sua prima partita intera ed essere ritornato al gol dopo il grave infortunio, sembrava avesse, tutto a un tratto, messo la parola fine a quello stop e a tutte le difficoltà annesse. Se le difficoltà fisiche sembrano essere superate, quelle riguardo la concorrenza in attacco sembrano essere, invece, apparentemente difficili da oltrepassare. Lo stato di forma di Simeone e Adams ha, infatti, fatto scivolare il colombiano in fondo alle gerarchie e ora il suo futuro sotto la Mole non è così certo.

La chance di Bergamo e l’esclusione in Coppa Italia

Il capitano granata è stato lanciato dal primo minuto contro l’Atalanta, supportato da un’opaco Ngonge. Duvan Zapata, durante la prima razione di gara, ha faticato come tutta la squadra vincendo però diversi duelli che hanno portato alle uniche occasioni pericolose della squadra di Baroni. Una partita incolore culminata con la rabbia in volto dopo la sostituzione all’inizio del secondo tempo. In Coppa Italia scende in campo un altro Torino, una delle tante versioni di questa stagione, che con personalità e sfrontatezza si impone per 3-2 contro la Roma, giocando un calcio propositivo e ordinato. Un bel Toro senza Zapata ma con un Adams finalmente decisivo che relega sempre più in panchina il colombiano. La squadra contro la Roma ha giocato forse la migliore partita della sua stagione e un reparto d’attacco così in forma è difficile da cambiare.

Zapata non è più inamovibile

La posizione di Duvan Zapata, dunque, non è più così scontata. Il capitano granata, che il 1° aprile festeggerà 35 anni, non è sicuramente il giocatore di una volta ma va dato atto anche e soprattutto alla concorrenza, che se prima era precaria ora è abbondante e valida.

Da considerare anche l’ingaggio del calciatore (2.5 milioni di euro a stagione, con rinnovo arrivato la scorsa primavera, quando era ancora ai box). Questo periodo di difficoltà che sta attraversando il colombiano può essere un fattore determinante in occasione di una possibile offerta da parte di altre società.