Il ds del Cagliari, Angelozzi, ha parlato anche di Prati, obiettivo del Torino in questa sessione di gennaio

Il ds del Cagliari, Guido Angelozzi, a Radiolina, rispondendo a domande di mercato nel corso della trasmissione “Il Cagliari in diretta” ha parlato anche di Prati, centrocampista della squadra sarda che piace ed è seguito dal Torino. “Prati? Lui e Di Pardo sono richiesti ma dobbiamo essere convinti di quello che facciamo”, ha spiegato il direttore dei rossoblù. La conferma di una trattativa che è in corso ma pure la prudenza per una cessione che ancora non è completamente definita. Angelozzi ha pure confermato la ricerca di almeno due centrocampisti: “Vogliamo prendere due centrocampisti visti gli infortuni di Deiola e Folorunsho: uno l’abbiamo individuato, ed è Sulemana“. L’altro potrebbe essere invece Anjorin.

Matteo Prati of Cagliari Calcio gestures during the Serie A football match between FC Internazionale and Cagliari Calcio. The match ended 2-2 tie.



