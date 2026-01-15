Toro.it

Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino del Benfica: atteso in Italia, sarà il primo acquisto di gennaio

Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino sinistro del Benfica. Il giocatore, scuola Real Madrid, si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di ieri il Torino aveva di fatto messo la parola fine a una trattativa che però ha avuto bisogno di un ulteriore passaggio, nella giornata di oggi, con il Real Madrid, che ha il diritto di recompra.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 15-01-2026

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
10 minuti fa

Sta mizzega!!! 1 presenza in stagione con il Benfica B!!! Non vogliamo giocatori di passaggio!!! Prestito con diritto di riscatto… un altro buffone alla corte del menestrello. Sicuramente arrivando dal real Madrid B sarà bravo come Nico Paz e Ramon….

Last edited 5 minuti fa by Kawasaki77
James71
James71
48 minuti fa

“Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino sinistro del Benfica. Il giocatore, scuola Real Madrid, si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto”

E chi lavrebbe mai detto😁
PS Ora sì che potremo puntare all’Europa 😁

Angelozzi conferma: “Prati? Ha richieste…”