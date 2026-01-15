Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino del Benfica: atteso in Italia, sarà il primo acquisto di gennaio

Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino sinistro del Benfica. Il giocatore, scuola Real Madrid, si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di ieri il Torino aveva di fatto messo la parola fine a una trattativa che però ha avuto bisogno di un ulteriore passaggio, nella giornata di oggi, con il Real Madrid, che ha il diritto di recompra.