Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino del Benfica: atteso in Italia, sarà il primo acquisto di gennaio
Il Torino ha chiuso per Rafa Obrador, il terzino sinistro del Benfica. Il giocatore, scuola Real Madrid, si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto. Nella giornata di ieri il Torino aveva di fatto messo la parola fine a una trattativa che però ha avuto bisogno di un ulteriore passaggio, nella giornata di oggi, con il Real Madrid, che ha il diritto di recompra.
Sta mizzega!!! 1 presenza in stagione con il Benfica B!!! Non vogliamo giocatori di passaggio!!! Prestito con diritto di riscatto… un altro buffone alla corte del menestrello. Sicuramente arrivando dal real Madrid B sarà bravo come Nico Paz e Ramon….
E chi l‘avrebbe mai detto😁
PS Ora sì che potremo puntare all’Europa 😁