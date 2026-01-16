Proseguono i dialoghi tra la dirigenza granata e quella sarda: il centrocampista ha richieste, si tratta per l’uscita

Il Torino lavora per dare rinforzi a Baroni. Il ds Petrachi che, ha ribadito più volte l’importanza anche di un innesto a centrocampo, è in costante contatto con il Cagliari riguardo un profilo attorno a cui il Torino orbita da tanto tempo. Il giocatore in questione è Matteo Prati, centrocampista classe 2003 e regista puro. I dialoghi che si protraggono ormai da qualche mese sembrano aver avvicinato ancora di più le partite senza però aver trovato la giusta formula. Ieri il ds rossoblù Angelozzi ha confermato che il giocatore ha richieste.

Asllani rimane in uscita: la mossa spetta all’Inter

Il centrocampista granata Kristjan Asllani è sempre più ai margini del progetto e una sua partenza sembra ormai certa. Seppur le sue deludenti prestazioni e l’exploit di Ilkhan gli abbiano chiuso le porte, la situazione dell’albanese rimane in dubbio poiché spetta all’Inter (proprietaria del cartellino) trovare una sistemazione al centrocampista. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Genoa di De rossi che ha chiesto informazioni a riguardo, rimane ancora tutto incerto ma sicuramente le strade dell’albanese e del Torino si divideranno in questa sessione. Passa, dunque, anche da Asllani il possibile approdo di Prati in granata.

Possibile scambio Prati-Anjorin

Un’altra strada percorribile per Matteo Prati porta il nome di Tino Anjorin, il centrocampista del Torino in prestito dall’Empoli ha finora trovato poco spazio e anche la sua permanenza non è scontata. Restano da limare alcuni dettagli circa la formula del prestito che obbliga il Torino a riscattarlo a determinate condizioni, soddisfatte le quali sarà possibile imbastire una trattativa. Si delinea sullo sfondo un possibile scambio tra Torino e Cagliari, con quest’ultimi interessati proprio al centrocampista granata in uscita dal Torino.