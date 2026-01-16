Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della seconda parte di stagione

Arrivati verso la metà della sessione di mercato invernale, diverse squadre di Serie A hanno già ufficializzato l’arrivo di nuovi innesti all’interno delle loro rose.

Tra questi, la Roma in data odierna ha confermato il trasferimento di Malen in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa. L’attaccante olandese, nonostante avesse già collezionato un discreto bottino di 21 apparizioni in questa stagione di Premier League ha accolto la possibilità di proseguire il resto della stagione presso i giallorossi. Dall’inizio del campionato, Malen ha collezionato 4 gol e 1 assist nonostante i pochi minuti avuti a disposizione. Tuttavia, con la possibilità di ritrovare più spazio a Roma, l’attaccante cercherà di rendersi protagonista nel proseguo del cammino della squadra di Gasperini in campionato.

L’Atalanta punta un giovane talento della Liga

Nonostante l’ Atalanta nelle ultime ore abbia ufficializzato l’arrivo di Raspadori, la società bergamasca si starebbe ancora muovendo sul mercato per tentare di inserire un nuovo giovane attaccante in rosa. La Dea, sembra infatti aver messo gli occhi su Swedberg, l’attaccante svedese di proprietà del Celta Vigo. Il classe 2004 recentemente si è reso protagonista di una doppietta contro il Real Madrid, e da allora, diverse squadre hanno chiesto informazioni su di lui. Al momento, Swedberg ha un contratto he lo legherebbe al club spagnolo fino al 2029, e per cercare di ingaggiarlo, l’Atalanta dovrà quindi presentare un’ offerta che soddisfi la società. Il cartellino del giocatore è stimato intorno ai 12 milioni, e il Celta Vigo sarà disposto a trattare partendo da cifre che si avvicinino a quella richiesta.

La Fiorentina valuta Bailey per l’attacco

L’obiettivo della Fiorentina per il resto di questa stagione sarà quello di cercare di ricostruire un campionato iniziato in modo disastroso. Per farlo, la dirigenza cercherà di inserire nuovi giocatori di talento che possano rinforzare la rosa. Dopo l’arrivo di Solomon, la viola starebbe valutando un attaccante che milita nel campionato di Serie A. Al momento, Bailey sembra essere un un profilo seguito dalla dirigenza e nei prossimi giorni non sarà escluso un possibile tentativo della Fiorentina per cercare di ingaggiare il giocatore attualmente alla Roma, che presso la capitale non ha ancora inciso quanto sperato.