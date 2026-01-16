Il difensore granata è stato ufficialmente messo sul mercato: ora diversi club italiani stanno valutando il suo ingaggio

Nel corso del pre partita di Torino-Roma, sfida valida per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, il ds Petrachi ha comunicato che diversi giocatori granata sono stati messi sul mercato: “Chiaramente Nkounkou, Sazonov e Biraghi sono sul mercato, abbiamo tracciato una linea interna allo spogliatoio sulla costruzione della squadra”.

A seguito di queste dichiarazioni, diverse società, insieme ai rispettivi entourage dei giocatori hanno iniziato a trattare per valutare possibili trasferimenti. Su tutti, Biraghi sembra essere l principale indiziato a lasciare il Torino, e su di lui sono infatti sorti gli interessi di due squadre italiane.

Il Verona valuta Biraghi per la difesa

Nelle ultime ore Biraghi è stato proposto al Verona, squadra che al momento dispone di pochi interpreti difensivi. Il club veneto potrebbe rappresentare l’opzione ideale per l’ex capitano della Fiorentina, che qui potrebbe ritrovare più spazio in campo. Inoltre, il trasferimento permetterebbe a Biraghi di restare in Serie A, senza dover prendere in considerazione offerte da club di categorie inferiori.

Il Monza resta sullo sfondo

Le ultime panchine e esclusioni dalla lista dei convocati hanno reso evidente che Biraghi è totalmente fuori dai piani di Baroni. Il tecnico granata ha voluto ridargli fiducia nella gara contro l’Atalanta, ma in quell’occasione, l’italiano ha fornito una prestazione deludente che ha compromesso maggiormente l’esito finale dell’incontro. Al momento i club in cerca di giocatori carismatici e d’esperienza potrebbero considerare il suo piazzamento sul mercato, ma in caso contrario, il futuro di Biraghi potrebbe essere in Serie B. Su di lui infatti, è rimasto vivo l’interesse del Monza, che potrebbe garantire un ruolo da leader e più spazio in campo al difensore, che da diversi mesi sembra aver ormai perso le poche sicurezze che aveva in campo.