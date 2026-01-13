Toro.it

Le parole del direttore tecnico granata, prima del match di Coppa Italia contro la Roma di Gasperini

Il direttore tecnico granata si è espresso ai microfoni di Mediaset prima della partita valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia, allo stadio Olimpico di Roma, contro una sua ex conoscenza, la Roma.

Sui ritorno in tribuna di alcuni giocatori granata il direttore si è espresso così:

“Chiaramente Nkounkou, Sazonov e Biraghi sono sul mercato, abbiamo tracciato una linea interna allo spogliatoio sulla costruzione della squadra e come già spiegato per permetterci di acquistare qualcuno, bisogna prima cedere qualcun altro.”

Sulla possibile trattativa per Cabral il direttore ha smentito tutte le voci:

“Non c’è mai stato nessun contatto per Cabral, sono stati falsi rumors di mercato”.

E’ stato poi sottolineato il suo passato in giallorosso, “possibile voglia di rivalsa?”, ecco la sua risposta:

“No, nessun rancora, dopo di me a Roma nessuno ha mai totalizzato i 70 punti di quell’anno, diedi il mio 100% e ora voglio dare ancora di più per il Toro”.

Gianluca Petrachi (L), sporting director of Torino FC, and Urbano Cairo, chairman of Torino FC, attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
Berggreen
Berggreen
4 minuti fa

Mercato ittico

Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa
Reply to  Berggreen

Ma hanno tolto il live della partita?

Pato72
Pato72
2 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

ci hanno bannato non l hai capito ?

Pato72
Pato72
14 secondi fa
Reply to  Pato72

senti come ragliano quei basta rdi della sebastopoli on tour

Pato72
Pato72
1 minuto fa
Reply to  Kawasaki77

vogliono solo allineati e cor nuti maranza e pezzi di mme rda a garzone

Kawasaki77
Kawasaki77
5 minuti fa

Buona fortuna per cedere sti cessi. Ne avrei bisogno.
Asllani no???

