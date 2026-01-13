Le parole del direttore tecnico granata, prima del match di Coppa Italia contro la Roma di Gasperini

Il direttore tecnico granata si è espresso ai microfoni di Mediaset prima della partita valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia, allo stadio Olimpico di Roma, contro una sua ex conoscenza, la Roma.

Sui ritorno in tribuna di alcuni giocatori granata il direttore si è espresso così:

“Chiaramente Nkounkou, Sazonov e Biraghi sono sul mercato, abbiamo tracciato una linea interna allo spogliatoio sulla costruzione della squadra e come già spiegato per permetterci di acquistare qualcuno, bisogna prima cedere qualcun altro.”

Sulla possibile trattativa per Cabral il direttore ha smentito tutte le voci:

“Non c’è mai stato nessun contatto per Cabral, sono stati falsi rumors di mercato”.

E’ stato poi sottolineato il suo passato in giallorosso, “possibile voglia di rivalsa?”, ecco la sua risposta:

“No, nessun rancora, dopo di me a Roma nessuno ha mai totalizzato i 70 punti di quell’anno, diedi il mio 100% e ora voglio dare ancora di più per il Toro”.