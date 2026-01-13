Toro.it

Le parole dell’esterno granata granata, prima del match di Coppa Italia contro la Roma di Gasperini

Prima della sfida di Coppa Italia, Lazaro ha parlato ai microfoni di Mediaset. Alla domanda sulla competizione e se questa sia o no un obiettivo, ha detto:“Sì ovviamente sappiamo che è una partita importante, non solo per la coppa e per il passaggio del turno, ma anche perché giocheremo di nuovo con la Roma tra pochi giorni ed è fondamentale fare una grande partita oggi per prendere le misure in vista del match di campionato. Dobbiamo comunque vedere le partite una ad una, separatamente.”

Valentino Lazaro of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 13-01-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Le ultime dall’Olimpico: panchina per Maripan, in attacco Adams e Simeone

Petrachi prima di Roma-Torino: “Nkounkou, Biraghi e Sazonov sul mercato”