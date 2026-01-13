Le parole dell’esterno granata granata, prima del match di Coppa Italia contro la Roma di Gasperini

Prima della sfida di Coppa Italia, Lazaro ha parlato ai microfoni di Mediaset. Alla domanda sulla competizione e se questa sia o no un obiettivo, ha detto:“Sì ovviamente sappiamo che è una partita importante, non solo per la coppa e per il passaggio del turno, ma anche perché giocheremo di nuovo con la Roma tra pochi giorni ed è fondamentale fare una grande partita oggi per prendere le misure in vista del match di campionato. Dobbiamo comunque vedere le partite una ad una, separatamente.”