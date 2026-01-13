Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Gasp schiera il tridente Soulé-El Shaarawy-Bailey

Manca poco meno di un’ora all’inizio della sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Baroni lancia dal primo minuto il tandem Adams-Simeone, panchina invece per Maripan: in difesa giocano Ismajli, Coco e Tameze. Panchina anche per Casadei.

Gasperini schiera invece una formazione inedita. In attacco lancia il tridente Soulé-El Shaarawy-Bailey, Pisilli prende invece il posto di Kone in mezzo al campo. Terzetto inedito anche in difesa con il trio Ghilardi-Ziolkowski-Celik.

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy, Bailey. A disp. Vasquez, Zelezny, Hermoso, Ndicka, Lulli, Tsimikas, Bah, Kone, Arena, Dybala. All.: Gasperini.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Tameze; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Pellini, Maripan, Dembélé, Casadei, Acquah, Anjorin, Ngonge, Njie, Zapata. All.Baroni.