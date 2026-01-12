Ecco i giocatori convocati da Gasperini e Baroni per Roma-Torino: torna l’ivoriano, l’irlandese si ferma ai box
Dopo l’ultima recente sconfitta contro l’Atalanta il Torino cercherà di rialzare la testa in occasione del turno di Coppa Italia contro la Roma.
I giallorossi invece, reduci dal successo contro il Sassuolo, cercheranno di ottenere la prima vittoria stagionale contro i granata. Entrambe le squadre saranno determinate a proseguire il loro cammino in Coppa Italia e, per farlo, Gasperini e Baroni punteranno sui loro uomini migliori. Ecco i convocati.
Roma-Torino, i convocati di Gasperini
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah
Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy
Roma-Torino, i convocati di Baroni
In attesa di comunicazione