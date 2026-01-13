La sfida tra granata e giallorossi in Coppa Italia ha una ricca storia da raccontare: il bilancio vede la squadra della Capitale in vantaggio

Torino e Roma, nel corso della loro storia, si sono affrontate numerose volte, ma in Coppa Italia gli incontri sono stati tra i più intensi ed emozionanti. Le due squadre hanno disputato complessivamente 13 turni nella competizione, alcuni dei quali decisi dal bilancio tra andata e ritorno. In totale, il Torino conta 6 vittorie, mentre la Roma guida con 7 successi.

I confronti in Coppa Italia hanno visto spesso le due squadre sfidarsi in finale: l’ultima risalente al giugno 1993, quando a trionfare furono i granata. In quell’occasione, l’esito della competizione venne deciso dopo un doppio confronto tra le due squadre. A Torino si tenne la gara di andata che terminò 3-0 a favore dei granata, mentre al ritorno, gli uomini di Mondonico riuscirono ad alzare il trofeo al termine di una finale rocambolesca, terminata sul risultato di 5-2 per la Roma. Ad oggi, quel trofeo, rimane l’ultimo vinto della squadra granata, che oggi avrà la possibilità di riportare in parità il bilancio tra le due squadre.

L’ultimo precedente

L’ultimo precedente tra Roma e Torino in Coppa Italia risale al 20 dicembre 2017. Anche in quell’occasione le due squadre si sfidarono negli ottavi di finale, ma furono i granata a imporsi. A sbloccare il risultato fu De Silvestri al 39’, con la rete che permise al Torino di chiudere in vantaggio la prima frazione. Nella ripresa, Edera siglò il 2-0, mentre pochi minuti più tardi la Roma fallì un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Solo nel finale i giallorossi riuscirono a farsi sentire: all’85’ Schick firmò la rete del definitivo 2-1 in favore del Torino.

L’ultimo successo della Roma

Per risalire all’ultimo successo della Roma in Coppa Italia contro il Torino bisogna tornare ad aprile 2008. In quell’occasione i granata fecero visita ai giallorossi forti del successo ottenuto all’andata, terminata 3-1. All’Olimpico, però, la squadra di casa riuscì a ribaltare la situazione: i granata furono spesso in balia degli avversari e, al termine dei 90 minuti, la Roma passò il turno grazie a una prestazione convincente, siglando 4 reti nel corso della partita. Il bilancio complessivo tra andata e ritorno terminò così 5-3 a favore dei giallorossi.

La finale del 1981

Nel giugno del 1981 Torino e Roma si affrontarono nella finale di Coppa Italia, disputata con andata e ritorno, ma decisa soltanto ai calci di rigore. Entrambe le gare furono molto combattute, con due squadre ben preparate che si fronteggiarono senza risparmiare energie. Andata e ritorno terminarono entrambe sull’1-1, ma ai rigori la Roma ebbe la meglio, imponendosi 4-2 e conquistando così il trofeo.