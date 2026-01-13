Ecco quali saranno le probabili scelte di Baroni per l’imminente sfida contro la Roma, valida per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia

Dopo la recente sconfitta in campionato contro l’Atalanta, il Torino oggi cercherà di rialzare la testa in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia.

I granata saranno ospiti all’Olimpico di Roma, in uno stadio dove la squadra non ha ancora perso dall’inizio della stagione. Per il Torino sarà un incontro fondamentale per cercare di dare continuità alla prova positiva disputata per gran parte del secondo tempo contro l’Atalanta. Ecco quali saranno le probabili scelte di Baroni.

Tameze può essere la novità in difesa

Vista la ridotta profondità della rosa, e l’assenza di diversi giocatori, Baroni contro la Roma non potrà fare un turnover sostanzioso, magari cercando di rilanciare i giocatori che fino a ora hanno trovato poco spazio in campo. Per questo motivo, la difesa del Torino dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata e sarà composta da Tameze, Maripan e uno tra Coco e Ismajli a protezione della porta di Paleari. Sugli esterni invece, scenderanno nuovamente in campo dal 1’ Aboukhlal e Lazaro, che nelle ultime settimane hanno trovato la conferma in campo.

Simeone guida l’attacco

In mediana, Ilkhan verrà schierato nuovamente come play di centrocampo, mentre i due interni saranno Vlasic e Casadei. L’italiano resta in ballottaggio con Gineitis, ma contro la Roma, il classe 2003 avrà l’occasione di partire dal 1’, mentre il lituano avrà spazio a partita in corso. Vlasic, dopo aver giocato tutte le ultime partite, potrebbe concedersi almeno una frazione di riposo, con Anjorin pronto a sostituirlo a partita in corso.

Davanti invece, Simeone e Adams dopo aver riposato un tempo contro l’Atalanta torneranno a vestire la maglia da titolare, anche a seguito delle recenti prove negative di Zapata e Ngonge. Njie potrebbe invece trovare spazio a partita in corso, e il suo apporto potrebbe risultare prezioso per dare velocità e freschezza alla squadra di Baroni.

La probabile formazione del Torino

Ecco quali saranno le probabili scelte di Baroni in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Tameze; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Biraghi, Dembélé, Sazonov, Asllani, Gineitis, Anjorin, Ngonge, Nkounkou, Njie, Zapata. All.Baroni.

Squalificati: –

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Ilic, Pedersen