Roma-Torino, la diretta della partita di Coppa Italia 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Seconda sfida stagionale tra Roma e Torino. In campionato, proprio all’Olimpico, era arrivata la prima vittoria dei granata in campionato ma pure il primo gol in assoluto della squadra. Lo aveva firmato Simeone, che contro i capitolini si era sbloccato. Da allora – nella giornata in cui aveva esordito la difesa a tre, diventata poi una costante – il cammino dei ragazzi di Baroni è stato altalenante. A questo ottavo di finale il Toro è arrivato dopo aver eliminato il Pisa. Segui in diretta Roma-Torino su Toro.it.

Coppa Italia Roma-Torino: il prepartita

Ore 19 Due ore al fischio d’inizio di Roma-Torino, la sfida degli ottavi di Coppa Italia. Baroni se la giocherà con una formazione molto simile a quella schierata nell’ultima di campionato: in attesa delle ufficiali è certo che in panchina non ci saranno Sazonov, Asllani, Biraghi e Nkounkou, non convocati. Ancora infortunato Pedersen. Nella prossima mezz’ora arriveranno i pullman delle due squadre, poi la consueta ricognizione prima del riscaldamento, ultima fase prima del triplice fischio.

Coppa Italia Roma-Torino: probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Dybala. A disp. Vasquez, Zelezny; Ndicka, Lulli, Rensch, Tsimikas; Bah; Arena, El Shaarawy, Bailey. All.: Gasperini.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Tameze; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Pellini, Coco, Dembélé, Gineitis, Acquah, Anjorin, Ngonge, Njie, Zapata. All.Baroni.

Coppa Italia Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming

Roma-Torino di Coppa Italia sarà trasmessa su Italia 1: è infatti Mediaset che detiene i diritti della competizione. In streaming su Mediaset Infinity la possibilità di seguire il match.

Coppa Italia Roma-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Coppa Italia Roma-Torino: la diretta

