Sintesi e commento della partita Roma-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Finisce 2-3 il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino. Partita pazza all’Olimpico, con i granata che vanno in vantaggio per due volte con Adams, facendosi recuperare prima da Hermoso e poi dal classe 2009 Arena, al suo primo gol nei professionisti. Toro bravo però a reagire alle risposte giallorosse, con il gol sul finale di Ilkhan che vale l’accesso alla prossima fase. Il Toro conquista infatti la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà l’Inter.

PRIMO TEMPO

Ottavi di finale di Coppa Italia: all’Olimpico va in scena Roma–Torino. Baroni conferma quelli che sono ormai gli undici titolari delle ultime partite, ad eccezione di Maripan. In attacco torna il tandem Simeone–Adams. Gasperini schiera invece una formazione inedita, senza Koné, Mancini e Dybala. In difesa ancora titolare Ghilardi, in attacco spazio al tridente El Shaarawy, Soulé, Bailey.

Al terzo minuto arriva il primo squillo della Roma: azione personale di Soulé che scarica per Pisilli, il tiro del centrocampista costringe Paleari all’intervento. Il primo tiro del Toro arriva al 12′, grande azione granata con Che Adams che arriva al tiro ma non riesce però a battere Svilar. Al 14′ Gineitis, imbucato meravigliosamente da Vlasic, viene abbattuto da Rensch prima dell’ingresso in area giallorossa: ammonito l’esterno olandese. Il calcio di punizione scaturito dall’intervento viene calciato da Coco, ma finisce di poco alto sopra la traversa. Al 23′ Aboukhlal interrompe una transizione offensiva di Bailey, venendo ammonito. Dopo uno scatto di svariati metri, al 24′ Wesley spreca una potenziale occasione, preferendo un tiro da posizione defilata ad un suggerimento in area. Al 30′ El Shaarawy raccoglie in area un passaggio di Rensch, anticipando Tameze: l’esterno prova a battere Paleari con un pallonetto, non riuscendo però a centrare lo specchio della porta. Al 31′ Simeone viene imbucato con un ottimo lancio, ma Ghilardi lo anticipa con un grande intervento poco prima del tiro. Il Toro la sblocca al 35′: Adams riceve da Vlasic poco fuori dall’area e scarica un destro preciso all’angolino. Dopo due minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo: un buon Toro chiude la prima frazione in vantaggio all’Olimpico.

SECONDO TEMPO

Doppio cambio all’intervallo per Gasperini: fuori Rensch e Ziolkowski, dentro Hermoso e N’Dicka. Dopo trenta secondi, al primo pallone toccato, segna proprio Hermoso per la Roma, pareggiando subito i conti. I giallorossi approfittano di uno scivolone di Ilkhan, con l’ex Atletico Madrid che, dopo una giocata da attaccante puro, riesce a battere Paleari. Al 47′ ammonito Lazaro per un intervento a gamba tesa in occasione di un contrasto con Wesley. Raddoppio granata al 52′, ancora con Adams, servito nuovamente da Vlasic. Un uno-due tra Tameze e Simeone porta il francese al cross in area, sulla cui deviazione si avventa il capitano, che serve allo scozzese il pallone del raddoppio. Ottima risposta del Toro al gol subito in apertura. Al 57′ Gasperini sostituisce Pisilli e Soulé con Koné e Dybala. Al 64′ Ilkhan compie un intervento provvidenziale anticipando El Shaarawy in area, imbucato da Koné. Al 68′ Dybala sfugge alla marcatura di Ismajli riuscendosi a creare uno spiraglio per il tiro. Al 69′ Baroni sostituisce Gineitis, Simeone e Ismajli con Njie, Maripan e Casadei. All’ 80′ Gasperini utilizza l’ultima sostituzione per lanciare il 16enne Arena, al posto di Bailey. Neanche un minuto dopo, incredibilmente, è proprio il classe 2009 a segnare per i giallorossi. Proprio come in occasione del gol di Hermoso, Arena segna appena entrato in campo, firmando il suo primo gol nei professionisti, e riportando in parità l’incontro. All’83’ risposta granata con Aboukhlal che impatta al volo un assist di Vlasic, non riuscendo però ad inquadrare la porta. Ultimi due cambi per Baroni: all’86esimo dentro Dembele per Aboukhlal, all’88esimo fuori Adams per Ngonge. Al 90′ è Ilkhan a firmare il terzo vantaggio granata: Casadei svetta di testa su un calcio d’angolo e sulla ribattuta si fionda il turco, che firma il 3-2 finale.