Il Ché sigla una doppietta, il turco nel finale regala la qualificazione: brilla anche Vlasic. Le pagelle

PALEARI 6.5: parata decisiva su Pisilli al pronti-via. Sarebbe potuta cominciare decisamente in salita senza quell’intervento. Tiene sempre alta la soglia di attenzione dei compagni incitandoli e sgridandoli quando serve.

TAMEZE 5.5: torna a giocare in difesa perché l’allenatore sceglie di dare un po’ di riposo a uno dei titolarissimi come Maripan ma rispetto ad altre uscite piuttosto importanti stavolta commette tanti errori, non solo quello che lo vede sorpreso da Hermoso in occasione del momentaneo 1-1.

ISMAJLI 6.5: poche sbavature, spesso in anticipo sugli avversari, esce dolorante dopo un contrasto e questa non è una bella notizia per il Torino (st 25′ MARIPAN 5: sul 2-2 della Roma si fa anticipare da un sedicenne).

COCO 6: dopo un paio di partite così così fa un passettino in avanti. Non commette errori e si avvicina più ai suoi vecchi standard.

LAZARO 6: pasticcia un po’ troppo soprattutto in difesa, meglio in fase offensiva, c’è anche il suo zampino nell’azione corale che porta il Toro al raddoppio.

VLASIC 7: Baroni non se ne priva nemmeno in Coppa perché è cosciente del momento di forma del croato nonostante le prestazioni meno impattanti dell’ultimo periodo. E la risposta del numero dieci arriva perché Vlasic è sempre al posto giusto al momento giusto e serve due assist al bacio al Ché.

ILKHAN 7.5 Conferma le buone impressioni della ripresa di Bergamo. Gioca tanti palloni, ne scodella in area di buoni – uno per Simeone nella più grande occasione capitata al Toro, gol a parte – poi scivola e perde la sfera sulla trequarti in occasione della rete del momentaneo 1-1 giallorosso. Nel finale si riscatta col gol che vale i quarti di finale.

GINEITIS 6.5: riconfermato pure in Coppa, il lituano fa il lavoro sporco e gioca una gara anche di quantità (st 25′ CASADEI 7: conferma il momento brillante con quel colpo di testa nel finale che favorisce Ilkhan)

ABOUKHLAL 5.5: meno brillante di altre volte ma è pur vero che è per il numero sette la quarta partita di fila dopo settimane in cui era stato poco impiegato (st 41′ DEMBELE SV)

ADAMS 7.5: si regala la seconda doppietta italiana, dopo quella al Cagliari in Serie A la scorsa stagione. Bella la rete del vantaggio, preziosa la seconda, quella che arriva al termine di un’azione cominciata proprio dallo scozzese (st 41′ NGONGE SV)

SIMEONE 6: corre e lotta, gli capita pure una grande occasione ma è anticipato al momento del tiro (st 25′ NJIE 6: buoni spunti anche se gli manca il guizzo)

All. BARONI 7: il Torino arriva ai quarti di finale dopo tre stagioni e finalmente una competizione come la Coppa Italia viene presa sul serio. Schiera la migliore formazione possibile, nonostante le gare ravvicinate, un errore di un singolo – Maripan – rischia di scombinare i piani ma alla fine la decide un ragazzo a cui finalmente l’allenatore ha cominciato a dare fiducia.

ultimo aggiornamento: 13-01-2026

Mikechannon
Mikechannon
22 minuti fa

Ma un bel 6,5 a Aboukhal lo potevate dare ..non guardate il tiro sbagliato, quello è un calciatore vero. Difende ,attacca,corre.

Andreas
Andreas
25 minuti fa

Bravi ragazzi, anche agli insufficienti sopra riportati. Bella partita da altri tempi. Quando alzano il ritmo con tocchi più veloci e di prima facciamo meglio pur sbagliando sempre tanto. Un barlume di entusiasmo. Stasera sono contento. Domani sì vedrà. Bravo Ilkhan, te lo meriti.

ezio69
ezio69
27 minuti fa

Grande partita comunque manca a questa squadra un centrale, due quinti e un mediano fisico.

