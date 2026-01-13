Il Ché sigla una doppietta, il turco nel finale regala la qualificazione: brilla anche Vlasic. Le pagelle

PALEARI 6.5: parata decisiva su Pisilli al pronti-via. Sarebbe potuta cominciare decisamente in salita senza quell’intervento. Tiene sempre alta la soglia di attenzione dei compagni incitandoli e sgridandoli quando serve.

TAMEZE 5.5: torna a giocare in difesa perché l’allenatore sceglie di dare un po’ di riposo a uno dei titolarissimi come Maripan ma rispetto ad altre uscite piuttosto importanti stavolta commette tanti errori, non solo quello che lo vede sorpreso da Hermoso in occasione del momentaneo 1-1.

ISMAJLI 6.5: poche sbavature, spesso in anticipo sugli avversari, esce dolorante dopo un contrasto e questa non è una bella notizia per il Torino (st 25′ MARIPAN 5: sul 2-2 della Roma si fa anticipare da un sedicenne).

COCO 6: dopo un paio di partite così così fa un passettino in avanti. Non commette errori e si avvicina più ai suoi vecchi standard.

LAZARO 6: pasticcia un po’ troppo soprattutto in difesa, meglio in fase offensiva, c’è anche il suo zampino nell’azione corale che porta il Toro al raddoppio.

VLASIC 7: Baroni non se ne priva nemmeno in Coppa perché è cosciente del momento di forma del croato nonostante le prestazioni meno impattanti dell’ultimo periodo. E la risposta del numero dieci arriva perché Vlasic è sempre al posto giusto al momento giusto e serve due assist al bacio al Ché.

ILKHAN 7.5 Conferma le buone impressioni della ripresa di Bergamo. Gioca tanti palloni, ne scodella in area di buoni – uno per Simeone nella più grande occasione capitata al Toro, gol a parte – poi scivola e perde la sfera sulla trequarti in occasione della rete del momentaneo 1-1 giallorosso. Nel finale si riscatta col gol che vale i quarti di finale.

GINEITIS 6.5: riconfermato pure in Coppa, il lituano fa il lavoro sporco e gioca una gara anche di quantità (st 25′ CASADEI 7: conferma il momento brillante con quel colpo di testa nel finale che favorisce Ilkhan)

ABOUKHLAL 5.5: meno brillante di altre volte ma è pur vero che è per il numero sette la quarta partita di fila dopo settimane in cui era stato poco impiegato (st 41′ DEMBELE SV)

ADAMS 7.5: si regala la seconda doppietta italiana, dopo quella al Cagliari in Serie A la scorsa stagione. Bella la rete del vantaggio, preziosa la seconda, quella che arriva al termine di un’azione cominciata proprio dallo scozzese (st 41′ NGONGE SV)

SIMEONE 6: corre e lotta, gli capita pure una grande occasione ma è anticipato al momento del tiro (st 25′ NJIE 6: buoni spunti anche se gli manca il guizzo)

All. BARONI 7: il Torino arriva ai quarti di finale dopo tre stagioni e finalmente una competizione come la Coppa Italia viene presa sul serio. Schiera la migliore formazione possibile, nonostante le gare ravvicinate, un errore di un singolo – Maripan – rischia di scombinare i piani ma alla fine la decide un ragazzo a cui finalmente l’allenatore ha cominciato a dare fiducia.