Le parole del capitano del Torino Nikola Vlasic dopo Roma-Torino terminata 2-3 in favore dei granata

Il capitano del Torino è stato intervistato sulle reti Mediaset al termine dell’ottavo di finale superato contro la Roma, con una vittoria di grinta e determinazione per 2-3 contro la Roma. Al capitano granata è stato chiesto se questa vittoria possa essere un punto di svolta per la stagione del Toro: “Si, anche contro l’Atalanta avevamo giocato bene, ma perdendo, e oggi abbiamo dimostrato che siamo forti e che possiamo competere con queste squadre molto forti”. Ai quarti di finale il Toro affronterà l’Inter, già affrontato alla prima di campionato, perdendo 5-0: “Sì è vero, ma ora siamo cambiati, siamo cresciuti e diventati più forti”.