Le parole dell’allenatore granata dopo la vittoria per 2-3 in Coppa Italia contro la Roma, il Toro affronterà l’Inter ai quarti

“La squadra è in crescita, sono contento per il passaggio del turno, per i tifosi, per la società ma mi interessava il come passare turno, la squadra ha fatto una partita sotto tutti gli aspetti buona, ha saputo andare in verticale, è stata aggressiva. Peccato per le disattenzioni”. Queste le prime parole di Baroni ai microfoni di Mediaset. “Io credo nel lavoro, nei valori e nella crescita, la strada è tracciata, mi piacerebbe allenare chi ha scritto sulla maglietta “futuro”… Perché alti e bassi? Non è facile quando cambi, rischio di ripetermi ma eravamo strutturati diversamente, abbiamo dovuto cambiare per giocatori e per difficoltà del mercato, quando devi lavorare con i giovani e qui ne abbiamo bravi succede. Io sono dispiaciuto di alcune battute d’arresto ma fanno parte di una crescita. Obiettivo? Migliorarci costantemente e rinnovare le sfide ogni volta che andiamo al campo. Poi è inutile guardare in alto ma bisogna pensare alla crescita”.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on rprio to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 13-01-2026

martin
martin
7 minuti fa

Leggere i commenti scritti dai soliti noti dopo aver visto la partita é bellissimo. Chi ha letto durante la partita si sarà ammorbato la uallera come si dice a Napoli. Ridicoli!

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
12 minuti fa

Belle le differenze di dialettica di baroni e gasperinj. Il primo parla di nessun obbiettivo se non di quello di far crescere i giovani e fare plusvalenze……gasperini invece ironizza sull’arrivo dei 18 enni. Gente con attributi diversi. Ma si sapeva, poi uno sarà stato anche gobbo, ma a me è… Leggi il resto »

Kawasaki77
Kawasaki77
47 minuti fa

Ma dillo che non ci obiettivi porca di quella putt.ana. Quanto mi fai schifo

tmatteo64
tmatteo64
32 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Ma cosa vuoi che faccia o dica un allenatore della Cairese?

Mikechannon
Mikechannon
27 minuti fa
Reply to  tmatteo64

Ma cosa vuoi che dica un allenatore di serie A? I negati per il football con un passato ai giardinetti possono dire quello che vogliono tanto non contano un caxxo

