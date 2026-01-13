Le parole dell’allenatore granata dopo la vittoria per 2-3 in Coppa Italia contro la Roma, il Toro affronterà l’Inter ai quarti
“La squadra è in crescita, sono contento per il passaggio del turno, per i tifosi, per la società ma mi interessava il come passare turno, la squadra ha fatto una partita sotto tutti gli aspetti buona, ha saputo andare in verticale, è stata aggressiva. Peccato per le disattenzioni”. Queste le prime parole di Baroni ai microfoni di Mediaset. “Io credo nel lavoro, nei valori e nella crescita, la strada è tracciata, mi piacerebbe allenare chi ha scritto sulla maglietta “futuro”… Perché alti e bassi? Non è facile quando cambi, rischio di ripetermi ma eravamo strutturati diversamente, abbiamo dovuto cambiare per giocatori e per difficoltà del mercato, quando devi lavorare con i giovani e qui ne abbiamo bravi succede. Io sono dispiaciuto di alcune battute d’arresto ma fanno parte di una crescita. Obiettivo? Migliorarci costantemente e rinnovare le sfide ogni volta che andiamo al campo. Poi è inutile guardare in alto ma bisogna pensare alla crescita”.
