Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della seconda parte di stagione

Giunti al 16° giorno della sessione di mercato invernale, diverse squadre di Serie A hanno ufficializzato l’arrivo di nuovi innesti all’interno delle loro rose.

Tra queste figura spicca la Fiorentina, che ha ufficializzato il terzo colpo di questa sessione di mercato. Dopo Salomon e Brescianini arriva un altro innesto offensivo per Vanoli: Jack Harrison. L’esterno offensivo arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto, andando dunque a rinforzare il reparto d’attacco e proseguendo la rivoluzione viola. L’asse Leeds-Fiorentina è da seguire attentamente in quanto rimane viva la pista che porta al nome di Bijol, difensore ex Udinese. Interesse anche per Thorstvedt e Fabbian, nei prossimi giorni si potrebbero registrrare ulteriori risvolti. Il Bologna acquista Eivind Helland, difensore norvegese classe 2005 dal Brann. Il centrale difensivo va a infoltire un reparto difensivo in difficoltà visto anche l’infortunio rimediato da Lucumì.

Bove risolve con la Roma, Matetà vicino alla Juve

Come anticipato qualche giorno fa, Edoardo Bove ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava alla Roma. Il centrocampista ex Fiorentina, dunque, potrà ritornare a giocare e può farlo cin effetto immediato. Risulta essere in via di definizione la trattativa tra il centrocampista italiano e il Watford attualmente in Championship (campionato di Serie B inglese). Jean-Philippe Matetà, attaccante del Crystal Palace, è pronto a lasciare la squadra inglese dopo 8 stagioni. L’attaccante francese ha raggiunto un accordo di massima con la società bianconera e nei prossimi giorni verrà presentata un’offerta ufficiale.

Napoli, interesse per Sterling e Maldini

Muove i primi passi nel mercato invernale anche il Napoli di Antonio Conte che vuole andare a rinforzare il reparto d’attacco con giocatori funzionali. Viste le situazioni di Lang e Lucca, non centrali nei piani dell’allenatore ex Inter, La società partenopea ha messo gli occhi su Raheem Sterling ancora secco di minuti in stagione con il Chelsea. Piace anche Danile Maldini che però è stato valutato da diverse squadre tra cui la Juventus.