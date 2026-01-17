L’estremo difensore biancoceleste ha un accordo con il club inglese, la trattiva potrebbe chiudersi nel giro di poco

Christos Mandas, secondo portiere della Lazio, è chiuso dalla presenza di Provedel che Maurizio Sarri continua a preferirgli. Nonostante in questi giorni sia ancora in ballo la trattativa con il Torino circa uno scambio che vede coinvolti Israel e il portiere greco, si è inserito nelle ultime ore il Bournemouth. Il club inglese sembrerebbe aver già trovato un accordo di massima con il giocatore che, dunque, potrebbe approdare in Premier League.