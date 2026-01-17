Toro.it

L’estremo difensore biancoceleste ha un accordo con il club inglese, la trattiva potrebbe chiudersi nel giro di poco

Christos Mandas, secondo portiere della Lazio, è chiuso dalla presenza di Provedel che Maurizio Sarri continua a preferirgli. Nonostante in questi giorni sia ancora in ballo la trattativa con il Torino circa uno scambio che vede coinvolti Israel e il portiere greco, si è inserito nelle ultime ore il Bournemouth. Il club inglese sembrerebbe aver già trovato un accordo di massima con il giocatore che, dunque, potrebbe approdare in Premier League.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 17-01-2026

soloiltoro
soloiltoro
43 minuti fa

Io propongo di puntare su Israel per altri 6-7 anni!

Berggreen
Berggreen
30 minuti fa
Reply to  soloiltoro

Dilettantismo e malafede si fondono insieme.

Berggreen
Berggreen
54 minuti fa

Perché è stato mai trattato? Con i soldi del monopoli non vai nemmeno a Largo Colombo.

Last edited 51 minuti fa by Berggreen
Kawasaki77
Kawasaki77
59 minuti fa

Strano perché la rapidità con cui solitamente si muove la corazzata del crin non lascia scampo alle altre contendenti.
Falla finita con sta farsa TDC

soloiltoro
soloiltoro
46 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Ancora più strano se pensi che solo a inizio campionato Israel era il nuovo portiere titolare… Perché non aspettano un 6-7 anni come con Savic?

