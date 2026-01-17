L’estremo difensore biancoceleste ha un accordo con il club inglese, la trattiva potrebbe chiudersi nel giro di poco
Christos Mandas, secondo portiere della Lazio, è chiuso dalla presenza di Provedel che Maurizio Sarri continua a preferirgli. Nonostante in questi giorni sia ancora in ballo la trattativa con il Torino circa uno scambio che vede coinvolti Israel e il portiere greco, si è inserito nelle ultime ore il Bournemouth. Il club inglese sembrerebbe aver già trovato un accordo di massima con il giocatore che, dunque, potrebbe approdare in Premier League.
Io propongo di puntare su Israel per altri 6-7 anni!
Dilettantismo e malafede si fondono insieme.
Perché è stato mai trattato? Con i soldi del monopoli non vai nemmeno a Largo Colombo.
Strano perché la rapidità con cui solitamente si muove la corazzata del crin non lascia scampo alle altre contendenti.
Falla finita con sta farsa TDC
Ancora più strano se pensi che solo a inizio campionato Israel era il nuovo portiere titolare… Perché non aspettano un 6-7 anni come con Savic?