Calciomercato Torino, Obrador era atteso questo weekend ma per questioni burocratiche arriverà lunedì

L’acquisto di Obrador con opzione di riscatto dal Benfica è ormai cosa fatta ma per avere l’ufficialità bisognerà attendere la prossima settimana. Il terzino spagnolo era atteso nel weekend a Torino ma per motivi burocratici il suo arrivo slitterà all’inizio della prossima settimana. Dunque, l’affare non è a rischio ma necessita di qualche giorno in più per il suo completamento.

ultimo aggiornamento: 17-01-2026

