Il centrale del Botafogo sta aspettando una mossa del club granata, destinazione che preferirebbe rispetto alla Dinamo

Nonostante la pista che porta a David Ricardo si sia gradualmente raffreddata, il centrale del Botafogo aspetta ancora il Torino e Petrachi non sembra aver mollato la presa. Il calciatore brasiliano classe 2002, nel mirino del Torino dall’inizio del mercato invernale, sembrava essere lontano dalla Mole in virtù delle due offerte rifiutate e dell’interesse della Dinamo Mosca.

Ricardo temporeggia ma ora tocca al Toro

Il difensore mancino non è stato convocato dal Botafogo per la prima giornata di campionato e la sua partenza è ormai prossima. Resta da capire quando e dove avverrà dato che negli ultimi giorni l’inserimento della Dinamo Mosca si è rilevato potenzialmente determinante a sbloccare la trattativa.

La prima scelta del difensore brasiliano resta una destinazione occidentale e quindi il Torino, viceversa anche per il club granata il centrale brasiliano rappresenta la prima scelta. La squadra di Baroni, infatti, ha messo in cima alla lista l’acquisto di un difensore che andasse a colmare le lacune della retroguardia granata. Dopo l’offerta del club russo, David Ricardo ha preso tempo non accettando ancora la proposta presentatagli. La società brasiliana spinge per la cessione.

L’ultima offerta del Torino

L’ultima offerta messa sul tavolo dal club granata è di 6 milioni + 1 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il club brasiliano che, inizialmente chiedeva 8 milioni, ha successivamente abbassato le richieste ma non è servito per sbloccare la trattativa. Petrachi, dunque, deve certamente fare leva sulla preferenza del giocatore di vestire la maglia granata, ma al contempo c’è bisogno di una nuova offerta che sblocchi definitivamente l’affare e che dia a Baroni il secondo innesto. Resta da capire se però il Torino voglia muoversi ancora in quella direzione.