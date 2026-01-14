Petrachi l’ha detto, Nkounkou e Biraghi sono sul mercato e ora il Toro deve cercare un nuovo esterno sinistro

Con un Lazaro evidentemente inadatto a giocare sulla fascia sinistra (l’austriaco è nettamente meglio sulla destra) e un Aboukhlal ancora da adattare a dovere, il Toro necessita di rinforzi sull’out sinistro del campo. A confermarlo sono state le dichiarazioni del direttore tecnico Gianluca Petrachi prima del match di Coppa Italia tra Roma e Torino, che hanno confermato la posizione sul mercato di Cristiano Biraghi e Niels Nkounkou, entrambi lasciati in tribuna in occasione del match. Il Toro vuoke cedere l’ex-Fiorentina e non far scattare l’opzione di riscatto per il francese.

Spunta il profilo di Obrador

Non sono molti fino ad ora i nomi usciti in orbita Toro, ma uno di questi è quello di Rafa Obrador, classe 2004 di proprietà del Benfica e cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. Alcune voci accosterebbero lo Spagnolo al Torino, ma resta di fatto che non vi è ancora nessun accordo ufficiale tra la società portoghese e quella piemontese. Obrador sarebbe sicuramente un innesto importante, sempre con un occhio al futuro, parole definita chiave dal tecnico Marco Baroni nel post-partita della sfida contro la Roma.

Prima di acquistare bisogna cedere

“Prima di acquistare bisogna effettuare qualche cessione“, questa frase ormai tormenta la piazza granata da diverse settimane, ma per il momento di nomi in effettiva uscita ne rimangono pochi se non nessuno. In riferimento al ruolo di esterno sinistro la situazione Biraghi è per il momento bloccata, nessun offerta per il terzino granata, forse per via del suo ingaggio, che non rispecchia a pieno il suo attuale rendimento in campo e potrebbe essere considerato troppo alto. Per il momento i granata restano in attesa di capire come poter integrare eventuali nuovi acquisti, ricordando che i posti in lista non sono infiniti.