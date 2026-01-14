Toro.it

Fuori da qualche settimana per una contusione al ginocchio, il norvegese tenterà il rientro per domenica

Reduce dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia e dal conseguente passaggio ai quarti di finale, per il Toro è già tempo di voltare pagina e pensare al prossimo impegno. Domenica, questa volta all’Olimpico Grande Torino, i granata si troveranno nuovamente di fronte i giallorossi.

Baroni spera di ritrovare un giocatore assente ormai da diverse settimane: Marcus Pedersen. Il norvegese si era infortunato nella sfida del 27 dicembre contro il Cagliari, quando, in seguito a un contrasto, aveva chiesto il cambio per un dolore al ginocchio.

Il timore di uno stop prolungato era stato concreto, ma gli esami hanno poi evidenziato soltanto una contusione per l’ex Feyenoord. Dopo aver saltato le gare contro Verona, Udinese, Atalanta e Roma, l’esterno potrebbe tornare a disposizione proprio nel prossimo match di campionato contro i giallorossi.

Il Toro e Baroni sperano di riuscire a recuperarlo, anche se nel frattempo chi lo ha sostituito non ha fatto rimpiangere la sua assenza. Aboukhlal e Lazaro sono stati infatti impiegati da titolari nelle ultime uscite, con il marocchino adattato sulla corsia sinistra e autore di prestazioni convincenti anche dal punto di vista difensivo.

Marcus Pedersen of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 14-01-2026

Iscriviti
Notificami
4 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Andrea63
Andrea63
4 minuti fa

Anche questo solo corsa I piedi sono indipendenti, se non è manco apposto fisicamente meglio aspettare prima del rientro!!

Eporedia
Eporedia
30 minuti fa

Altro da bidone dell’umido

oroToro
oroToro
37 minuti fa

Calma calma, non rischiamolo, facciamolo recuperare come si deve, riparliamone a Giugno.

Dalla perdita di centralità alla rinascita: Casadei inizia al meglio il suo 2026