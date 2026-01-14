Fuori da qualche settimana per una contusione al ginocchio, il norvegese tenterà il rientro per domenica

Reduce dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia e dal conseguente passaggio ai quarti di finale, per il Toro è già tempo di voltare pagina e pensare al prossimo impegno. Domenica, questa volta all’Olimpico Grande Torino, i granata si troveranno nuovamente di fronte i giallorossi.

Baroni spera di ritrovare un giocatore assente ormai da diverse settimane: Marcus Pedersen. Il norvegese si era infortunato nella sfida del 27 dicembre contro il Cagliari, quando, in seguito a un contrasto, aveva chiesto il cambio per un dolore al ginocchio.

Il timore di uno stop prolungato era stato concreto, ma gli esami hanno poi evidenziato soltanto una contusione per l’ex Feyenoord. Dopo aver saltato le gare contro Verona, Udinese, Atalanta e Roma, l’esterno potrebbe tornare a disposizione proprio nel prossimo match di campionato contro i giallorossi.

Il Toro e Baroni sperano di riuscire a recuperarlo, anche se nel frattempo chi lo ha sostituito non ha fatto rimpiangere la sua assenza. Aboukhlal e Lazaro sono stati infatti impiegati da titolari nelle ultime uscite, con il marocchino adattato sulla corsia sinistra e autore di prestazioni convincenti anche dal punto di vista difensivo.