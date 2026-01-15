Il centrale granata dopo aver battuto la Nigeria con la sua nazionale affronterà il Senegal per cercare di vincere la competizione

In occasione della semifinale di Coppa d’Africa, il tecnico del Marocco ha voluto dare l’opportunità a Masina di scendere in campo dal primo minuto per affrontare la Nigeria in semifinale.

Il difensore è stato schierato al centro della difesa a 4 e ha avuto il compito di arginare le avanzate offensive della nazionale avversaria. Al termine di una partita combattuta, decisasi solamente ai calci di rigore, il Marocco di Masina è riuscito ad avere la meglio, e domenica 18 gennaio avrà la possibilità di conquistare il trofeo della competizione contro il Senegal, la vincitrice della seconda semifinale.