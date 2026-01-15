Toro.it

Ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere alla gara al Sinigaglia valida per la 22a giornata di Serie A

Il Como ha annunciato che la vendita dei biglietti per assistere all’incontro valido per la 22ª giornata di Serie A prenderà il via venerdì 16 gennaio alle ore 15:00. I tagliandi saranno disponibili sul sito ufficiale del club, all’indirizzo https://tickets.comofootball.com/. Per acquistare i biglietti sarà necessario essere in possesso della fidelity card del Como, e il costo di ciascun tagliando è fissato a 35,00 euro.

Curva Maratona, i tifosi del Torino
