Contro l’allenatore della Roma, il tecnico del Torino ha un bilancio favorevole: domenica cercherà di prolungare la serie positiva

Torino e Roma torneranno a sfidarsi domenica 18 gennaio per la seconda volta in una settimana, e mentre i granata cercheranno di centrare il terzo successo stagionale contro i giallorossi, gli ospiti tenteranno di invertire l’esito dell’incontro di Coppa Italia.

Domenica all’Olimpico Grande Torino oltre alla sfida tra le due squadre in campo, anche quella tra i due allenatori fornirà un particolare spunto di interesse visti gli ultimi confronti tra i due. Gasperini e Baroni nel corso della loro storia si sono sfidati 10 volte, e il bilancio degli scontri sorride al tecnico granata: 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

I successi stagionali del Torino contro la Roma

Solamente dall’inizio della stagione Baroni e Gasperini si sono già incontrati due volte, e il fatto che sorprende maggiormente è proprio il bilancio delle due partite che hanno visto trionfare il Torino sempre con una rete di vantaggio. Domenica 18 gennaio l’ex tecnico della Lazio cercherà di dare seguito ai risultati utili consecutivi, mentre Gasperini sarà motivato a centrare il primo successo stagionale contro i granata. Il 14 settembre del 2025 Roma e Torino si sono incrociate per la prima volta in stagione, e nonostante i giallorossi fossero altamente favoriti, i granata riuscirono a imporsi sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Simeone. Solo pochi giorni fa invece, i granata sono stati nuovamente ospiti nella capitale, e a trionfare, sono stati nuovamente gli uomini di Baroni, che nonostante i due gol subiti sono riusciti a trovare la vittoria con il gol decisivo di Ilkhan negli ultimi minuti di gioco.

I precedenti tra i due allenatori

L’ultimo precedente tra Baroni e Gasperini è anche l’unico tra i due che si è tenuto in Coppa Italia. Gli altri 9 incontri sono invece stati disputati in campionato. Il primo tra i due tecnici risale al novembre del 2009, quando il Genoa di Gasperini riuscì a imporsi sul Siena di Baroni con il risultato di 4-2. Quasi dieci anni più tardi, nel gennaio del 2019 il Frosinone fu ospite dell’Atalanta, e in quell’occasione gli uomini di Gasperini si imposero sul risultato di 5-0. Nella stagione 2022/2023 sono invece arrivate le prime vittorie di Baroni, che in entrambe le occasioni riuscì a battere con il suo Lecce l’Atalanta, sempre con il risultato di 2-1. Al Verona, il tecnico granata ha collezionato un pareggio e una sconfitta, mentre alla Lazio, nella stagione 2024/2025, Baroni è riuscito a pareggiare il primo confronto stagionale e a vincere il secondo contro l’Atalanta.