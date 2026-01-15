Il Torino sembra aver ritrovato la sua forma migliore: le buone prestazioni dei singoli possono far nascere possibili ballottaggi

Nell’ultima settimana il Torino ha mostrato segnali positivi di gioco: sebbene abbia perso contro l’Atalanta, la squadra ha messo in mostra buone trame e idee per alcuni tratti della partita. Contro la Roma, invece, i granata hanno offerto una prestazione convincente sia fisicamente che mentalmente, mantenendo intensità e concentrazione per tutti i 90 minuti.

I granata sembrano star ritrovando la loro forma migliore, e le buone prestazioni dei singoli potrebbero mettere in difficoltà Baroni nella scelta degli 11 titolari di riferimento. Al momento, Ilkhan e Vlasic sembrano essere gli intoccabili della mediana, mentre Casadei e Gineitis sono quelli che nelle prossime settimane si contenderanno un posto da titolare.

Gineitis ha ritrovato spazio in campo

Dopo un inizio di stagione in salita, Gineitis nell’ultimo mese è tornato a ricoprire il ruolo di titolare, fornendo spesso prove positive. Sebbene non risalti per numero di assist o gol realizzati, il lituano nelle ultime partite si ha speso molte energie in campo nei compiti di rifinitura delle azioni e di copertura in fase difensiva. Più di una volta, il classe 2004 è risultato il granata con il chilometraggio maggiore nel corso dei 90′, a testimonianza del gran numero di compiti che ricopre e svolge seguendo le indicazioni del tecnico Baroni. Tuttavia, nelle ultime settimane Casadei è tornato in auge, e per questo, tra i due potrebbe iniziare un ballottaggio per chi sarà il titolare di riferimento di centrocampo.

Casadei è tornato determinante

Dopo aver iniziato la stagione come un titolarissimo, Casadei nell’ultimo periodo ha assistito a un discreto ridimensionamento in campo, arrivando a giocare solamente le ultime frazioni di gioco. Tuttavia, dalla trasferta di Verona, l’ex Chelsea ha ritrovato fiducia e stabilità in campo, come testimoniano gli ultimi due gol nelle ultime due partite di campionato a cui ha partecipato. Al momento, Casadei sembra aver ritrovato la sua forma migliore, visto che anche in pochi minuti è spesso riuscito a fare la differenza, come in occasione della gara di Coppa Italia contro la Roma in cui ha propiziato il gol del successo granata. In questo stato di forma, Baroni faticherà a privarsi di lui, e per questo, il ballottaggio con Gineitis potrebbe accendersi sempre di più nelle prossime settimane, con entrambi i giocatori che punteranno a una maglia da titolare.