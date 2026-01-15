L’attaccante argentino non ha preso parte all’allenamento di oggi a causa di un trauma contusivo alla gamba sinistra
C’è apprensione in casa granata circa le condizioni di Giovanni Simeone, uscito malconcio dal match dell’Olimpico di Roma. L’attaccante granata non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato durante la gara di Coppa Italia. Anche se gli accertamenti hanno escluso lesioni, l’imminenza della partita di domenica 18 gennaio lo mette in dubbio.
serve un attaccante giovane e sano
Cambia squadra allora
boia dè….anche questo è di cristallo!!!