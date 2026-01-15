Toro.it

L’attaccante argentino non ha preso parte all’allenamento di oggi a causa di un trauma contusivo alla gamba sinistra

C’è apprensione in casa granata circa le condizioni di Giovanni Simeone, uscito malconcio dal match dell’Olimpico di Roma. L’attaccante granata non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato durante la gara di Coppa Italia. Anche se gli accertamenti hanno escluso lesioni, l’imminenza della partita di domenica 18 gennaio lo mette in dubbio.

Giovanni Simeone of Torino FC gestures during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 15-01-2026

Jones
Jones
9 minuti fa

serve un attaccante giovane e sano

Kawasaki77
Kawasaki77
5 minuti fa
Reply to  Jones

Cambia squadra allora

R2D2
R2D2
1 ora fa

boia dè….anche questo è di cristallo!!!

