Le notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore, giornata di cessione e trattative in uscita, la Lazio rischia di perdere Romagnoli

Nelle ultime 24 ore tante notizie riguardanti il calciomercato in uscita dalla Serie A. In cima alla lista la notizia del giorno, con l’apertura di Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, all’offerta araba dell’Al-Sadd di Roberto Mancini, che avrebbe offerto alla società biancoceleste una cifra complessiva intorno ai 9/10 milioni di euro per in centrale difensivo italiano. La Lazio, in un mercato importante come quello di questa sessione accetterà di perdere uno dei pilasti difensivi?

Intanto lo Schalke 04 vince il duello con il Paris FC per Edin Dzeko della Fiorentina ed è al lavoro per definire gli ultimi dettagli di una trattativa ormai quasi chiusa. Anche in casa Bologna alcuni nomi in uscita, tra le ultime news spunta quella riguardante Dominguez, che avrebbe dato il suo sì al progetto Mallorca, si cerca l’accordo con il club rossoblù.

Inter su Perisic e sul “Dibu”

L’Inter, dopo aver definitivamente chiuso positivamente la trattativa per il giovane Jakirovic, che sarà presto un nuovo giocatore neroazzurro, punta una vecchia conoscenza, ovvero Ivan Perisic; si cerca l’accordo con il giocatore in attesa di aperture da parte del PSV. Nel frattempo sulla lista, per il ruolo di portiere, appare il nome del “Dibu” Emiliano Martinez, primi contatti con l’argentino, che in futuro potrebbe ereditare il posto di Yann Sommer.

La Juve intanto, dopo le difficoltà incontrate con Mateta e il Crystal Palace, vira su Gudmundsson della Fiorentina, ma la viola dice no all’opzione del prestito. Come terza via i bianconeri tornano su En-Nesyri, su cui è forte la concorrenza di Napoli e Siviglia, ma la Juve sembrerebbe essere in vantaggio per il marocchino, anche grazie ai minuti che concederebbero al giocatore del Fenerbahçe, in cerca di maggior spazio.

Cagliari, Lecce e Genoa

Il Cagliari si prepara a riaccogliere Ibrahim Sulemana, che ritorna in Sardegna in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro dal Bologna. Il giocatore con un ottimo passato al Cagliari nella stagione 2023/24 ritrova i suoi vecchi tifosi per la seconda volta. Il Lecce invece inquadra nel mirino Zanon della Carrarese, il classe 2001 piace ai salentini. Il Genoa intensifica i contatti con Casseres Jr, centrocampista del Tolosa; nelle ultime ore parti sempre più vicine e pronte a trattare.