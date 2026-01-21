Ufficiale il trasferimento di David Ricardo alla Dinamo Mosca, l’ex-Botafogo è stato per molto tempo obiettivo del Toro

Pochi minuti fa è stato reso noto in maniera ufficiale il passaggio di David Ricardo dal Botafogo alla Dinamo Mosca. Nonostante i numerosi corteggiamenti del Torino, con cui il giocatore aveva anche trovato un accordo, alla fine sia per motivi legati alla condizione fisica del difensore, sia per motivi legati alla richiesta del Botafogo di una percentuale di guadagno sulla futura rivendita, hanno portato i granata a mollare la presa e Ricardo vola in Russia.

Il trasferimento arriva con un contratto fino al 2030, l’acquisto è avvenuto per 7 milioni di euro più un 20% sul prezzo dell’eventuale futura rivendita.