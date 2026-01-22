Calciomercato Torino / I granata a caccia di un centrocampista, manca l’affondo decisivo. Sul piatto anche Anjorin

Arrivati al 22 gennaio il tempo rimasto per completare la propria rosa è sempre meno e il Torino è più indietro che mai. Oltre all’acquisto di Obrador e quello del giovanissimo Rivas, Petrachi non ha ancora concluso nessun altro colpo e anche a centrocampo la situazione sembra sterile. Di obiettivo realmente concreto ce n’è soltanto uno ed è sempre il solito, quello riguardante Matteo Prati, centrocampista italiano del Cagliari, che il Toro vorrebbe ottenere sfruttando la contropartita Anjorin, riscattato da pochi giorni dall’Empoli, probabilmente proprio in funzione della trattativa con la società sarda. Per il momento però, tutto tace.

La concorrenza per Prati

Le uniche news sull’argomento Prati sono solo brutte notizie per i granata, perché riguardano nuove concorrenti per il giocatore, già messo nel mirino del Genoa negli scorsi giorni, con il quale ci sono però dei disaccordi sulla formula dell’operazione, e secondo alcune indiscrezioni anche del Bologna, che potrebbe puntare il giocatore in seguito alla cessione di Giovanni Fabbian alla Fiorentina, in modo da rimpinguare ulteriormente il centrocampo rossoblù. Ma sul Torino nessuna novità, l’idea resta sempre quella dello scambio con Anjorin, che il Cagliari si sia accorto di qualche difetto del 14 granata?

Ora non si può più attendere

A meno di due settimane dal termine del mercato il Toro è alle strette: serve un difensore e Ricardo è sfumato, da valutare la pista Jappert (ammesso che possa essere il giocatore giusto per una maglia da titolare nel Torino), a centrocampo, con l’idea Belhayane accantonata e percorsa da altre compagini, l’unica pista è quella di Prati e non vede novità da parecchio, in porta Israel resta in dubbio, ma a questo punto difficile ipotizzarne una partenza. Per non parlare di tutti gli i giocatori in partenza, da Biraghi ad Asllani, passando per Sazonov e Popa, di cui al momento nessuno è ancora stato ufficialmente ceduto.

Il Toro ha l’obbligo di premere sull’acceleratore, perché l’ultimo giorno riserva tante insidie e il rischio di rimanere scoperti in qualche ruolo è più che una semplice ipotesi.