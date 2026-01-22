Vista la possibile partenza di Popa, il Torino potrebbe valutare di inserire uno dei giovani portieri della Primavera all’interno della rosa

In un mercato in cui anche la questione portieri è centrale, considerato il desiderio di Israel di trovare spazio anche altrove, la cessione di Popa (non ancora ufficiale) apre l’interrogativo pure sul terzo portiere. Da questo punto di vista sembra che la direzione sia quella di integrare all’interno della prima squadra uno dei portieri della Primavera granata. Questa soluzione permetterebbe alla società di evitare la ricerca di un sostituto pronto a subentrare come terzo portiere a metà stagione e, al contempo, offrirebbe a un giovane granata l’opportunità di accumulare preziosa esperienza tra i professionisti. Una soluzione già testata in passato e che si potrebbe riproporre.

Siviero e Santer possibili sostituti

Nonostante occupi le ultime posizioni della classifica del campionato Primavera 1, il Torino Primavera ha recentemente fornito prestazioni positive, dando il via a quella che si spera possa essere una risalita della squadra guidata da Baldini. Tra i principali protagonisti di questo momento positivo ci sono anche i portieri, capaci di contenere le azioni offensive avversarie e sventare le conclusioni più pericolose. Al momento Siviero è il portiere di riferimento della squadra, ma anche il giovane Santer ha dimostrato di poter offrire garanzie tra i pali. L’estremo difensore, nella scorsa stagione, è stato infatti uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto del Torino Under 18.

Siviero principale candidato

Sebbene la dirigenza valuterà entrambi i profili, al momento Siviero sembra essere un possibile promettente rinforzo per la prima squadra del Torino. Il classe 2006, nel mese di novembre 2025, è rientrato tra i convocati dell’Italia Under 20 per disputare le sfide contro le nazionali giovanili di Portogallo e Germania. Il suo percorso di crescita continua a convincere staff tecnico e dirigenti, e nei prossimi mesi potrebbe avere l’opportunità di inserirsi gradualmente anche all’interno della prima squadra.