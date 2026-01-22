Ora è ufficiale il nuovo trasferimento di Mihai Popa, il terzo portiere granata lascia il Toro e ritorna al Cluj, in Romania

Nella serata di Domenica si è concretizzata l’opportunità di trasferimento per Mihai Popa, il terzo portiere del Torino, in granata dal 2023. Il classe 2000 si è trasferito al Cluj, squadra in cui aveva già giocato in prestito dal Toro dall’agosto del 2024 al giugno del 2025. Adesso però, il trasferimento è definitivo e la sua partenza verso la Romania – paese di nascita del giocatore – aiuta il Toro nel liberare uno slot nella lista Serie A.