Le notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore: Lucca va in Premier, il Genoa accoglie Baldanzi

Manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato invernale. Sono ancora numerose le trattative in corso, con il mercato della Serie A che entra nella sua fase più calda, quella decisiva degli ultimi giorni.

Le ultime notizie riguardano il calciomercato del Napoli, soprattutto sul fronte delle uscite. È fatta per il passaggio di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. L’attaccante si trasferirà in Premier League con la formula del prestito a 2 milioni di euro, più 35 milioni per il diritto di riscatto. Il centravanti volerà in Inghilterra già in serata.

Genoa, Baldanzi ma non solo: Grifone scatenato

Il Genoa è senza dubbio la squadra più attiva della giornata sul fronte delle entrate. I rossoblù hanno definito l’operazione Baldanzi con la Roma: il classe 2003 ha salutato i compagni in mattinata e raggiungerà Genova già nelle prossime ore. La chiave per sbloccare la trattativa è stata un’altra operazione con il club giallorosso: nell’affare potrebbe infatti rientrare a sorpresa il classe 2006 Lorenzo Venturino.

Oltre al trequartista ex Empoli, il Genoa si prepara ad accogliere anche Zätterström, difensore svedese classe 2005 in arrivo dallo Sheffield United, atteso in città nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.

L’Inter si muove, due uscite ufficiali per la Fiorentina

L’Inter, dal canto suo, si prepara a chiudere un nuovo colpo. Dopo aver definito l’arrivo di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, i nerazzurri lavorano anche per l’altro giovane croato Branimir Mlacic. Il club è tornato in pole per il difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato, con l’offerta già accettata dalla società croata.

In casa Juventus, Ottolini è volato in Turchia per provare a definire la trattativa per En-Nesyri, mentre le ufficialità di giornata sono i trasferimenti di Dzeko dalla Fiorentina allo Schalke 04 e di Sohm dalla Fiorentina al Bologna.