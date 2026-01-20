Toro.it

Il Torino segue l’argentino, classe 2004, difensore centrale del Barracas

Il Torino è alla ricerca di un difensore centrale che possa dare a Baroni la possibilità di avere più scelta nel reparto. Tramontato Ricardo, Petrachi sarebbe sulle tracce del classe 2004 Kevin Jappert. Alto 189 centimetri, il suo contratto scadrà a fine dicembre.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 20-01-2026

Iscriviti
Notificami
3 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
9 minuti fa

Ja, Pperò…

GK 72
GK 72
47 minuti fa

Se il suo contratto scade fa per noi…

Vergognatevi

Robilant1959!
Robilant1959!
30 minuti fa
Reply to  GK 72

Nu ghe ne, nu ghe ne, nu ghe ne.
Saranno tutti ( pochi ) prestiti. Sempre che a Petracchio non riesca il miracolo di vendere qualcuno degli strabolliti.

Calciomercato Torino, slitta l’addio di Marianucci dal Napoli, ma il Toro ha fretta