Il Torino segue l’argentino, classe 2004, difensore centrale del Barracas
Il Torino è alla ricerca di un difensore centrale che possa dare a Baroni la possibilità di avere più scelta nel reparto. Tramontato Ricardo, Petrachi sarebbe sulle tracce del classe 2004 Kevin Jappert. Alto 189 centimetri, il suo contratto scadrà a fine dicembre.
Ja, Pperò…
Se il suo contratto scade fa per noi…
Vergognatevi
Nu ghe ne, nu ghe ne, nu ghe ne.
Saranno tutti ( pochi ) prestiti. Sempre che a Petracchio non riesca il miracolo di vendere qualcuno degli strabolliti.