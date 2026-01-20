Per via dell’infortunio di Rrahmani, il Napoli rallenta i tempi di uscita di Marianucci. Il Toro vuole in fretta un nuovo difensore

Dopo l’infortunio rimediato da Amir Rrahmani (lesione muscolare al gluteo sinistro), il giocatore kosovaro resterà a box ad essere ottimisti fino ad inizio Febbraio, ma è possibile che i tempi di recupero si allunghino ulteriormente. In casa Napoli il mercato in uscita nel reparto difensivo va allora affrontato con i piedi di piombo, e quindi i giocatori “in uscita” rischiano di veder slittare in avanti la data del loro addio. Tra i nomi rientranti in questa cerchia c’è quello di Luca Marianucci, che parrebbe essere stato bloccato dall’allenatore azzurro, Antonio Conte. Ma il calciomercato non è ancora terminato e potrebbe riservare nuovi sviluppi.

L’interesse di Cremonese e Torino

Fin da prima dell’inizio della sessione invernale di calciomercato il Torino ha mostrato grande interesse per l’ex-giocatore dell’Empoli e nei primi giorni di mercato l’operazione sembrava pronta ad entrare in una fase avanzata, ma l’ingresso della Cremonese nella trattativa ha spento la fiducia granata su un possibile esito positivo. Nei giorni seguenti la Cremonese ha trattato parecchio con il Napoli, senza però riuscire ad affondare il colpo. Adesso che Conte non sembra più a favore della cessione del classe 2004 sarà più difficile sbloccare la tratta che porti Marianucci lontano dal prato del Maradona.

Il Toro non può attendere

L’esigenza di un difensore in casa Toro è però altissima in questo momento, a maggior ragione dopo la trattativa apparentemente sfumata con il Botafogo per Ricardo. Sebbene Marianucci sia un profilo che piace al club piemontese, questi lunghi tempi di attesa potrebbero definitivamente allontanare i granata dal giocatore del Napoli. Petrachi e Cairo dovranno decidere in fretta cosa fare ed eventualmente contattare immediatamente nuovi obiettivi di mercato.