Reso noto ufficialmente il trasferimento di Feder Rivas al Torino, il difensore colombiano è finalmente granata
Ufficiale il trasferimento di Feder Rivas al Torino! Il difensore colombiano arriva dall’ Atletico Nacional e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva. Rivas è reduce da un ottimo rendimento nella categoria Under 20 e un’ottima stagione nel campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, con cui ha perso la finalissima contro il Brasile.
È gratis 😂
Ora pare si prenda Coppola in prestito secco. Ma non dovevano aver scritto “futuro” sul pisello? Ahahaah. Fosse vero, sarebbero davvero dei buffoni. Petrachi compreso.
Ma avevi dubbi? Petrachi pur di tornare nel giro sarà sceso a patti col nano.
La frase “non voglio giocatori di passaggio” è degna del menestrello.
Diego Coppola?
Cosi potrebbe essere. Ma sono sicuro che Petrachi prenderà un giocatore con la scritta “futuro”. Poi se è futuro al Brighton è lo stesso….
Scusate, ma quando si comincia a fare sul serio alla Cairesemerdx FC? No, perchè ormai sono 20 anni di nulla. Grazie.