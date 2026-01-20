Reso noto ufficialmente il trasferimento di Feder Rivas al Torino, il difensore colombiano è finalmente granata

Ufficiale il trasferimento di Feder Rivas al Torino! Il difensore colombiano arriva dall’ Atletico Nacional e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva. Rivas è reduce da un ottimo rendimento nella categoria Under 20 e un’ottima stagione nel campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, con cui ha perso la finalissima contro il Brasile.