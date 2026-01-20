Prosegue il calciomercato, l’Inter tratta con la Dinamo Zagabria, la Juve guarda in casa Genoa, il Como su Cuenca del Barça

Nuove news di calciomercato a caratterizzare questo martedì 20 gennaio, in Serie A tante squadra continuano a muoversi in cerca di occasioni da sfruttare, ma il mercato invernale si conferma molto complicato, serve pazienza. L’Inter invia la prima offerta ufficiale per Jakirovic della Dinamo Zagabria, giocatore giovane e promettente, classe 2008, c’è fiducia sulla riuscita della trattativa da 4,5 milioni di euro complessivi. La Juve intanto guarda anche in Italia, piace Norton-Cuffy del Genoa per la fascia, ma i rossoblù non sono intenzionati a lasciar partire il giocatore in qualunque genere e forma di prestito. In vista di giugno, sempre i bianconeri pensano a Kessié come parametro zero, proseguono i contatti con l’entourage dell’ivoriano, preoccupa l’alto ingaggio. Anche il Como, come di consueto pensa al futuro, in tutti i sensi in questo caso, si pensa – in vista di giugno – al classe 2007 Andrés Cuenca del Barcellona.

Fiorentina e Bologna chiudono lo scambio

Si conclude con esito positivo la trattativa che porterà ufficialmente Giovanni Fabbian alla Fiorentina (proprio dopo il gol segnato alla viola la scorsa domenica) e Sohm al Bologna. Quest’ultimo arriva in Emilia-Romagna con un prestito con diritto di riscatto fissato a 12/13 milioni, mentre Fabbian in prestito oneroso di un milione di euro, più 13 per l’obbligo in caso di salvezza e 1,5 di bonus. La formazione toscana, nel frattempo, è impegnata nella cessione di Edin Dzeko, contatti sia con il Paris FC, che con lo Schalke 04.

Lecce, Genoa e Roma

Nella parte bassa della classifica arriva il colpo del Lecce, che blinda Cheddira del Sassuolo, il marocchino sarà un nuovo giocatore della squadra salentina. L’attaccante ritroverà il tecnico Eusebio Di Francesco, con cui al Frosinone, nella stagione 23/24, mise a referto 8 gol e 2 assist. Il Genoa invece, rinuncia a Bento dell’Al-Nassr e con un blitz acquista Bijlow del Feyenoord.

Nel frattempo, risalendo la classifica, nella capitale, Bailey lascia la Roma dopo solo metà stagione e fa rientro all’Aston Villa, si ferma a 11 il counter delle sue presenze in giallorosso.