Dopo l’acquisto di Rafa Obrador, il Torino è pronto a piazzare nuovi colpi, come obiettivo numero 1 la difesa

Prosegue il calciomercato e sono ancora rinforzi da regalare a Marco Baroni. Dopo l’acquisto di Rafa Obrador nel ruolo di esterno sinistro, il Torino ha l’obbligo di andare a rinforzare il reparto difensivo, che al momento è il peggiore della classe per gol subiti – ben 38 – e scarseggia in materie prime, solo 4 i giocatori a disposizione più Tameze, centrocampista adattato nel ruolo di braccetto. Con Masina da valutare dopo l’infortunio in finale di Coppa d’Africa e un Maripan lasciato in panchina nella doppia sfida contro la Roma il Toro torna a pensare a un difensore: tra le opzioni resta Ricardo del Botafogo, con cui però il Toro ha leggermente mollato i contatti dopo una serie di offerte rifiutate e l’inserimento in trattativa della Dinamo Mosca, poi sullo sfondo Marianucci (numerosi i sondaggi per il giocatore del Napoli) e Coppola del Brighton, seguito anche dalla Fiorentina.

Il centrocampo

Proseguono le ricerche anche per almeno un nuovo centrocampista, con Asllani, Ilic e Anjorin in uscita il Toro cerca nuovi nomi per il reparto e in pole position rimane Prati del Cagliari, incluso in un possibile scambio con Anjorin, ma sul giocatore rossoblù si è avventato anche il Genoa nella giornata di ieri. Ovviamente il fatto che il mercato del Torino in uscita sia bloccato rende anche più difficile quello che è il mercato in entrata.

In porta oltre a Popa potrebbe partire anche Israel

Anche in porta ci potrebbero essere nuovi avvicendamenti. Dopo la ormai quasi certa partenza di Popa direzione Romania, più precisamente al Cluj, anche Israel potrebbe essere coinvolto in dinamiche di calciomercato. Il portiere uruguaiano prelevato in estate dallo Sporting Lisbona è arrivato in Italia per giocare, ma dopo eccessivi passi falsi a perso il posto a favore di Paleari, ora titolare inamovibile. La voglia di Israel è quella di giocare e avere più minutaggio e nelle ultime settimane è spuntata l’idea di uno scambio con Mandas, secondo portiere della Lazio, su cui per ora non ci sono passi avanti concreti.