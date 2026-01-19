Ora è ufficiale, Rafa Obrador è un nuovo giocatore del Torino, lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto dal Benfica

Finalmente è arrivata l’ufficialità che sancisce il primo acquisto per la prima squadra del nuovo ciclo di Gianluca Petrachi al Torino e il nome è quello di Rafa Obrador. Il terzino sinistro, ormai ex-Benfica, cresciuto nella scuola del Real Madrid, si aggregherà al Torino di Marco Baroni. In mattinata, il classe 2004 – già presente in tribuna in occasione della partita contro la Roma – ha svolto le visite mediche al Centro di medicina dello sport e a seguire è arrivata la tanto attesa ufficialità. Da oggi è ufficialmente un giocatore del Torino.

Obrador: formula e dettagli

Obrador arriva al Torino in prestito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo.