Toro.it

Ora è ufficiale, Rafa Obrador è un nuovo giocatore del Torino, lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto dal Benfica

Finalmente è arrivata l’ufficialità che sancisce il primo acquisto per la prima squadra del nuovo ciclo di Gianluca Petrachi al Torino e il nome è quello di Rafa Obrador. Il terzino sinistro, ormai ex-Benfica, cresciuto nella scuola del Real Madrid, si aggregherà al Torino di Marco Baroni. In mattinata, il classe 2004 – già presente in tribuna in occasione della partita contro la Roma – ha svolto le visite mediche al Centro di medicina dello sport e a seguire è arrivata la tanto attesa ufficialità. Da oggi è ufficialmente un giocatore del Torino.

Obrador: formula e dettagli

Obrador arriva al Torino in prestito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

Gianluca Petrachi, direttore tecnico del TorinoFC

TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 19-01-2026

Iscriviti
Notificami
17 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
direibene18
direibene18
2 minuti fa

1X2 CAIRO VATTENE

cari53
cari53
2 minuti fa

È gratis va bene x la Cairese del pagliaccio

Folletto.granata
Folletto.granata
3 minuti fa

Sì svolta!

Calciomercato Torino, su Prati piomba anche il Genoa