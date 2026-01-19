Toro.it

E’ news dell’ultima ora l’interessamento del Genoa al centrocampista del Cagliari Prati, il Toro punta ugualmente a chiudere

Negli ultimi giorni, anche grazie al riscatto di Anjorin, il Torino si è avvicinato molto al completamento dell’operazione che avrebbe visto lo scambio tra i granata e il Cagliari per ottenere Matteo Prati. Nelle ultime ore però si è inserito anche il Genoa nella trattativa per il centrocampista rossoblù, con il Grifone che sembrerebbe aver puntato lo stesso obiettivo del Toro. Nei prossimi giorni seguiranno sviluppi sulla trattativa, con il Toro che resta comunque fiducioso di poter arrivare ad un accordo con la società sarda.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
ultimo aggiornamento: 19-01-2026

ToroinUSA
ToroinUSA
1 ora fa

Ma si, dai, sarà l’ennesimo: “non lo abbiamo mai cercato” per poi passare al “lo seguivamo da tempo” quando erriverà un illustre sconosciuto. Ormai in presiniente lo conosciamo bene: è quello che va a mangiare da cannavacciuolo e poi ordina solo una mezza minerale. Anche questo mercato i calciatori che… Leggi il resto »

Rob70
Rob70
1 ora fa

Ma come? Lo scambio con Anjorin non era ormai cosa fatta? 😂😂😂🤣🤣🤣

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Rob70

L’unica cosa fatta è il nano bambato.

Last edited 1 ora fa by Kawasaki77
Berggreen
Berggreen
30 minuti fa
Reply to  Rob70

No,non è stagione. I diportisti a Cagliari arrivano a fine Aprile, adesso non serve.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

😄🤣 forza grifone!

