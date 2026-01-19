E’ news dell’ultima ora l’interessamento del Genoa al centrocampista del Cagliari Prati, il Toro punta ugualmente a chiudere

Negli ultimi giorni, anche grazie al riscatto di Anjorin, il Torino si è avvicinato molto al completamento dell’operazione che avrebbe visto lo scambio tra i granata e il Cagliari per ottenere Matteo Prati. Nelle ultime ore però si è inserito anche il Genoa nella trattativa per il centrocampista rossoblù, con il Grifone che sembrerebbe aver puntato lo stesso obiettivo del Toro. Nei prossimi giorni seguiranno sviluppi sulla trattativa, con il Toro che resta comunque fiducioso di poter arrivare ad un accordo con la società sarda.