Lang verso l’addio al Napoli, Fabbian segna alla viola e dopo ci si trasferisce, il Como intanto guarda in Brasile

Prosegue l’intensa sessione di calciomercato invernale in Serie A, numerose le notizie uscite anche durante i giorni caratterizzati dalle partite di campionato. Il Napoli sviluppa mercato in uscita, per arrivare a Sterling serve far uscire Noa Lang, l’olandese non ha convinto in questi primi mesi in azzurro e sembra pronto ad andare in Turchia al Galatasaray. Intanto la Fiorentina chiude la trattativa per Fabbian, il centrocampista si trasferirà in viola in prestito con obbligo di riscatto, trattativa particolare dato che solo ieri era proprio lo stesso Fabbian a segnare il suo ultimo gol rossoblù contro i toscani. Nella trattativa inserito anche Sohm, che si trasferirà come contropartita al Bologna, lui con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Como e la Lazio continuano a spingere sul mercato

Continua il mercato della Lazio, che dopo la finestra estiva – in cui è stata impossibilitata a comprare giocatori – ha l’obbligo di rinforzare a dovere la squadra a disposizione di Maurizio Sarri. I biancocelesti sembrerebbero pronti a chiudere lo scambio Belhayane-Giovane, con il primo (cercato anche dal Torino nell’ultimo mese) che ritornerebbe a Verona, sua vecchia squadra di appartenenza, mentre il secondo sbarcherebbe per la prima volta in biancoceleste. Il Como invece punta Kaiki del Cruzeiro (squadra brasiliana), ma in caso di mancato accordo sono pronti a virare su Nuno Tavares della Lazio. Nel frattempo il Marsiglia butta l’occhio sulle sponde del lago, possibile idea Da Cunha.

Il Crystal Palace respinge la Juve e la Fiorentina vira su Coppola

Proseguono le trattative per un possibile trasferimento di Jean Philippe Mateta alla Juventus, l’attaccante francese e bandiera del Crystal Palace è stato puntato dai bianconeri, che nelle scorse ore si sono visti rifiutare la prima offerta ufficiale da 30 milioni complessivi (tutto in ottica di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni), la Juve non perde le speranze e potrebbe continuare a trattare per il centravanti. La Fiorentina invece, per la difesa, mette gli occhi sempre in Premiere League, ma in casa Brighton, nello specifico su Diego Coppola. Il giocatore italiano, che già pareva essere stato sondato dal Torino, è finito ora sotto i riflettori della viola, ma per il momento non ci sono passi avanti concreti.