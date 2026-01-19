Calciomercato Torino/ il terzino Rafael Obrador è al centro di medicina dello Sport per lo svolgimento delle visite mediche

Dopo la proroga del suo arrivo a Torino, il terzino Rafael Obrador è arrivato questa mattina al centro di medicina dello Sport e si sta sopponendo alle consuete visite mediche. Il calciatore spagnolo, arrivato ieri sera in città, era in tribuna ad assistere alla partita Torino-Roma all’Olimpico Grande Torino. Dopo aver sbrigato tutte le pratiche burocratiche del caso verrà reso ufficiale il suo acquisto.