Calciomercato Torino/ il terzino Rafael Obrador è al centro di medicina dello Sport per lo svolgimento delle visite mediche

Dopo la proroga del suo arrivo a Torino, il terzino Rafael Obrador è arrivato questa mattina al centro di medicina dello Sport e si sta sopponendo alle consuete visite mediche. Il calciatore spagnolo, arrivato ieri sera in città, era in tribuna ad assistere alla partita Torino-Roma all’Olimpico Grande Torino. Dopo aver sbrigato tutte le pratiche burocratiche del caso verrà reso ufficiale il suo acquisto.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 19-01-2026

Robilant1959!
Robilant1959!
22 minuti fa

Presso quale clinica veterinaria?

Berggreen
Berggreen
6 minuti fa
Reply to  Robilant1959!

È andato accompagnato dal levriero, doveva fare il richiamo per la filaria.

madde71
madde71
55 minuti fa

con Mou 68 minuti

Kawasaki77
Kawasaki77
37 minuti fa
Reply to  madde71

No, gli ha fatti con la squadra B, non in prima squadra.

Valentino
Valentino
56 minuti fa

Spacca tutto fenomeno e chiedi a Coco del Toro lui ti insegnerà il valore di questa maglia.

